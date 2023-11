El ple de Paterna aprova els pressupostos 2024 amb la major xifra històrica en beques d’Educació i Esport

La partida pressupostària destinat a l’àrea d’Educació, una de les més altes de tot l’Ajuntament. Supera els 7 milions i mig d’euros mentre que la partida municipal per a l’àrea d’Esports ascendeix a quasi 3 milions d’euros

El regidor d’Hisenda, Roberto Usina ha destacat que “els 1,6 milions d’euros que destinem el pròxim exercici a beques d’Educació. Són un clar exemple de l’aposta de l’equip de govern socialista amb l’educació i les famílies. Amb les quals arribem a més 1.300 beneficiaris/as cada curs” al mateix temps que ha indicat que “en Esports, la dotació destinada a subvencions directes a clubs. Entitats esportives i a ajudes directes als veïns/as ascendeix als 500.000 euros”

L’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha destacat que “continuem incrementant la inversió com fem en els últims anysense necessitat de pujar els impostos. Per a continuar fent de Paterna una ciutat moderna i sostenible en la qual els paterneros i paterneras puguen gaudir d’un benestar social en igualtat de condicions”



Paterna ha aprovat hui en ple extraordinari els pressupostos municipals per a 2024. Que aconsegueixen els quasi 70 milions d’euros i que es caracteritzen per contindre la major xifra històrica en beques d’Educació i Esport.

Així ho ha assenyalat l’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. Qui ha destacat que “continuem incrementant la inversió com fem en els últims anys. Sense necessitat de pujar els impostos, en àrees fonamentals com l’educació i el foment de l’esport per a continuar avançant en una ciutat moderna i sostenible. En la qual els paterneros i paterneras puguen gaudir d’un benestar social en igualtat de condicions”.

En aquest sentit, el pressupost destinat a l’àrea d’Educació, un dels més alts de tot l’Ajuntament, ascendeix a més de 7’5 milions d’euros. Mentre que la partida municipal per a l’àrea d’Esports aconsegueix els quasi 3 milions d’euros, uns 200.000 euros més respecte a l’any 2023.

La inversió històrica en matèria d’Educació permetrà continuar realitzant actuacions de competència municipal en els centres educatius de la localitat.

Referent a això, el regidor d’Hisenda, Roberto Usina ha explicat que “el fet que la partida per a beques en Educació aconseguisca els 1,6 milions. Demostra el compromís de l’equip de govern socialista amb l’educació i amb les famílies paterneras. Ja que des que entrem a governar en 2015 hem anat augmentant cada any la inversió en beques fins a duplicar-la en huit anys. Arribant cada curs a més de 1.300 famílies”.

De la mateixa manera, els comptes inclouen el foment del transport públic i sostenible. Mitjançant la concessió d’ajudes econòmiques de transport als estudis superiors com a ensenyament universitari o cursos de grau o màster oficials, etc. Mantenen el servei del menjador escolar els 365 dies de l’any així com el servei de la Escola Oberta (matinera i vespertina). Per a continuar afavorint la conciliació familiar i laboral. Que ha sigut una altra de les mesures implantades per aquest executiu socialista i la inversió del qual es duplica enguany.

D’altra banda, es continua també oferint l’Escola d’Estiu. A més, el consistori paternero dona suport a l’educació especial, a través del conveni de col·laboració amb el Patronat Francisco Esteve.

Pel que fa a Esports, la quantia de les partides destinades a esport del pressupost municipal 2024 a subvencions directes a clubs o entitats esportives així com ajudes als veïns i veïnes ascendeix als 500.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 7% respecte a l’any anterior per a continuar afavorint l’accés a l’esport a les famílies més vulnerables del municipi a través de les Ajudes Esportives.