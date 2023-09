El Ple del Consell celebrat hui a Oriola, Alacant, ha declarat d’emergència els treballs de destrucció de nius de vespa asiàtica detectats fa deu dies a la província de Castelló.

Es destinaran 200 mil euros a realitzar treballs de cerca i destrucció de nius de la vespa asiàtica i formació del personal de les zones afectades.

La vespa asiàtica és un depredador de les abelles autòctones que ha aixecat totes les alarmes en les organitzacions agràries per l’amenaça que suposa per a l’apicultura i per als ecosistemes.