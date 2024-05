El Ple obri el Pla Especial de Campanar a informació pública durant un termini de 45 dies

Ciutadania, entitats socials i professionals poden ara plantejar les seues propostes de millora per als barris de Campanar i Beniferri

L’oposició s’ha abstingut, a l’espera de conéixer el contingut definitiu del pla, una vegada concloga el període de recollida d’al·legacions

El pla inclou 306.000 m² de zones verdes, 18.300 m² de xarxa viària i 1.650 m² d’equipaments; i, a més s’obtindran 12.500 m² de sostre per a vivenda protegida

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat hui per majoria sotmetre el Pla Especial de Campanar a informació pública. La corporació obri un període de 45 dies hàbils perquè el veïnat i les entitats professionals i cíviques puguen al·legar i plantejar propostes de millora al pla de l’Àrea Funcional núm. 4, Campanar. La decisió ha sigut adoptada amb el suport del govern municipal, atés que els grups de l’oposició s’han abstingut en la votació a l’espera de la proposta final del pla que tornarà al ple una vegada concloga el període d’exposició pública i recollida d’al·legacions.

El debat ha estat precedit per les intervencions de dos representants de l’Asssociació Veïnes i Veïns de Campanar, Gregori Fidel Sarmiento i Joaquín Gregori, els qui han sol·licitat informació sobre els canvis introduïts en el pla, i que afecten dos parcel·les de l’àmbit.

Els representants veïnals s’han referit a la parcel·la de titularitat quasi enterament municipal situada entre General Avilés, Maestro Rodrigo i carrer Marines “en la qual s’havia pactat que seria zona verda amb un sol edificació dotacional, però que ara presenta una tira d’adossats”, i una altra parcel·la en l’entrada al barri, “en la qual s’ha incrementat la volumetria”, han assenyalat.

Tots dos han explicat que el planejament anterior havia sigut pactat amb el veïnat, i han reclamat l’eliminació d’eixos canvis.

Per part del grup socialista, la portaveu Sandra Gómez, ha recordat que “este pla ve d’un procés de participació per a una àrea que necessitava una solució urgent”, i ha instat el govern municipal a mantindre “la tipologia urbanística d’acord amb la realitat del barri i mantindre la seua identitat. No estem d’acord a reduir les zones verdes en l’accés a l’àmbit, ni a introduir una tipologia residencial de caràcter tancat”, ha explicat.

Per la seua banda, el regidor Sergi Campillo, del grup Compromís, ha assegurat que “no es complixen les peticions del veïnat” i ha anunciat que el seu grup estarà vigilant “com respon l’equip de govern a les reivindicacions veïnals”. Campillo ha lamentat que “després del treball participatiu realitzat en l’anterior mandat, ara s’han introduït modificacions de caràcter neoliberal, amb edificacions tancades i separades resta del barri per a les rendes altes”, i ha instat a “recuperar la vinculació perduda de Campanar amb l’horta que l’envoltaba”.

Vivenda pública

Juan Giner, regidor d’Urbanisme, ha recordat que després de l’aprovació de l’obertura d’exposició del Pla al públic durant 45 dies hàbils, “és el moment adequat per a parlar amb tots els veïns afectats de Campanar i de Beniferri”. Giner ha criticat l’anterior pla referent a Beniferri “que arreplegava huit altures en el nucli històric de la població, la qual cosa –ha assegurat- tenia indignat al veïnat”. “Però ara, després de parlar amb els residents, seran dos aturas: planta baixa, primer pis i cambra, segons l’estil històric de la zona”, ha explicat.

El delegat d’Urbanisme ha detallat algunes de les línies bàsiques del Pla Espacial de l’Àrea Funcional 4 Campanar que s’exposa ara al públic i que, entre altres característiques, ha afirmat l’edil, “permetrà crear nous espais públics gràcies als 50.000m2 que es destinaran a equipaments o a la conversió en zona de vianants de la xarxa secundària”.

Amb esta proposta, es disposen sis unitats d’execució, UE, amb les quals s’obtindrà sòl públic, i s’urbanitzaran 306.000 m² de zones verdes, 18.300 m² de xarxa viària i 1.650 m² d’equipaments; i, a més s’obtindran 12.500 m² de sostre per a vivenda protegida.

El pla definix la vora urbana dels nuclis de Beniferri i Campanar, alhora que proposa diferents ajustos en la delimitació del sòl urbà amb la ronda nord i els vials d’accés a València. A més, classifica com a sòl no urbanitzable la subestació elèctrica situada al nord de l’àmbit, el carrer Favanella i el camp de futbol de Beniferri.

Finalment, el Pla Especial revisa les alineacions dels nuclis històrics de Campanar i Beniferri, així com la seua delimitació, i elabora el catàleg de Béns i Espais Protegits. Juan Giner ha conclòs la seua intervenció animant el veïnat a prendre part en la tramitació d’este planejament: “este és el moment perquè els veïns incorporen les seues idees, plantegen canvis i facen que este Pla Especial responga a les necessitats reals de tots ells”.