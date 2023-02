El poble de Massamagrell celebra la festivitat de Sant Antoni amb les tradicionals activitats

Aquest passat cap de setmana de l’11 i 12 de febrer, el poble de Massamagrell ha celebrat la festivitat de Sant Antoni. Amb una varietat d’actes i activitats que ja van sent tradicionals.

La programació va començar el dissabte al matí amb la visita guiada al campanar del poble. En la qual les persones assistents van conéixer la història. El funcionament i van pujar a l’alt del campanar des d’on es té unes vistes privilegiades del poble. Ja a la vesprada van organitzar jocs tradicionals i competicions amb premis per a tots els participants, i de cara a la nit es va cremar la foguera. Després es van repartir entrepans a la gent inscrita prèviament i a continuació va continuar la festa.

Ahir diumenge, a primera hora de demà l’Associació Cultural de Sant Antoni i la Comissió Taurina Nova Sant Antoni. Juntament amb altres col·laboradors, van començar a preparar i a cuinar en la plaça de la Constitució les calderes que es repartirien per a menjar. Acompanyats seguidament del volteig de campanes que va indicar l’inici del dia de festa. Més tard van començar els actes més esperats del dia amb el trasllat del sant a la plaça de la Sénia. On es va fer una missa de campanya en la qual l’Associació Cultural de Sant Antoni va voler fer una reconeixement amb la regidora de Festes, Nina Sepúlveda. Pel treball que ha estat fent al llarg d’aquests anys. En finalitzar es va anar en peregrinació fins a l’avinguda Major, per a donar pas a la benedicció dels animals sobre les 12.30 hores.

Paco Gómez, alcalde de Massamagrell, es va mostrar molt agraït amb els organitzadors per “el seu treball perquè tota la celebració isca com es preveu”. “És una celebració que agrada tant a xiquets com a majors i serveix per a crear un bon ambient festiu al poble en el qual la gent puga eixir al carrer a reunir-se i gaudir”, va afegir.

“Ha sigut un plaer tornar a ajuntar-nos tots i totes una vegada més per a commemorar una de les nostres tradicionals festes. Gràcies a les persones que ho han fet possible un any més i gràcies també pel reconeixement. Ha sigut un plaer compartir aquests anys al costat de vosaltres. Persones implicades que ho doneu tot de la vostra part perquè les coses isquen a la perfecció”, va expressar Sepúlveda.