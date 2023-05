El polígon Joan Carles I d’Almussafes aconsegueix la classificació d’àrea industrial avançada

L’Ajuntament d’Almussafes i APPI situen el complex empresarial entre els millors de la Comunitat Valenciana. Després d’invertir en la millora de les seues infraestructures i dotacions durant els últims anys



Tan sols sis polígons de la Comunitat Valenciana aconsegueixen aquesta màxima categoria

L’Ajuntament d’Almussafes ha aconseguit la qualificació com a Àrea Industrial Avançada per al polígon industrial empresarial Joan Carles I.

L’executiu local, al costat de l’Ens de Gestió i Modernització (EGM) i l’Associació d’Empresaris de Parcs i Polígons d’Almussafes (APPI). Han treballat conjuntament i de manera intensa en els últims anys. Per a sumar i millorar infraestructures, dotacions i serveis que posicionen la zona industrial entre les primeres de la Comunitat Valenciana.

La categorització de la Conselleria permetrà l’accés a més ajudes

La categorització de la Conselleria permetrà l’accés a més ajudes de l’administració autonòmica i avantatges. Per a les empreses situades al parc, considerat com a zona industrial d’avantguarda.



El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, (DOGV) va publicar, ahir dijous, la resolució de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Per la qual s’actualitza la classificació de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana amb un total de 296 bàsiques i sis avançades.

El polígon industrial Joan Carles I d’Almussafes és una de les sis primeres àrees industrials





El fet que el polígon industrial Joan Carles I d’Almussafes siga una de les sis primeres àrees industrials, juntament amb Las Atalayas. Ciutat Empresarial d’Alacant, Cotes Baixes d’Alcoi, València Parc Tecnològic, Fuente del Jarro de Paterna i Cotes d’Algemesí. Que aconsegueixen la màxima categoria ha omplit de satisfacció a Ajuntament, EGM i APPI.



“Es tracta d’un autèntic premi que valora la nostra implicació amb els empresaris i propietaris del parc industrial Joan Carles I. En coordinació amb la seua Entitat de Gestió i Modernització i de APPI, per a implantar importants millores i inversions quant a dotacions. Comunicacions i infraestructures que han posicionat el polígon com un entorn industrial de referència en tota la Comunitat. Creador de riquesa i ocupació”, explica l’alcalde, Toni González.

Entitat de Gestió i Modernització



La Llei d’àrees industrials contempla la classificació com avançades aquelles àrees industrials. Que, a més d’haver constituït una Entitat de Gestió i Modernització o tinguen una entitat de conservació urbanística. Compten amb dotacions com a xarxes de telecomunicacions de banda ampla. Aparcaments per a camions, zones verdes, servei de transport públic, punts de recàrrega elèctrics, sistemes de gestió de residus o serveis de salut. Entre molts altres amb els quals actualment compta el polígon Joan Carles I.



La gerent de APPI, Romina Moya, destaca el “orgull que suposa per a Almussafes haver sigut el primer municipi a constituir. Des d’Associació Voluntària, dues entitats de gestió i modernització. La del polígon Joan Carles I l’any 2020 i la del polígon Nord en el 2019. A més d’aconseguir ara la categorització com a àrea industrial avançada del Joan Carles I, un èxit fruit d’una gran faena conjunta”.





Convocatòria Ajudes IVACE 2023



L’Ajuntament d’Almussafes s’ha acollit un any més a la convocatòria d’ajudes de l’IVACE. Perquè els consistoris puguen invertir en els seus polígons industrials i realitzar obres de millora.



En aquest sentit, l’executiu local ha sol·licitat 888.100 euros per a executar importants actuacions en el polígon Joan Carles I. Com la instal·lació de plataforma en el núvol que permeta el control adequat de les instal·lacions de càmeres de vigilància, megafonia i gestió, obres per a completar el carril bici, l’ampliació de la megafonia instal·lada per a emergències, la millora de la senyalització horitzontal i vertical i la creació d’un centre polivalent que compte amb espais per a reunions, serveis d’oficina i sala de formació, entre altres serveis.