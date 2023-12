El pont d’Aragó tindrà un carril exclusiu EMT-taxi en direcció al centre

L’Ajuntament continuarà estenent la xarxa de carrils d’ús exclusiu “per a afavorir la qualitat del transport públic i millorar la velocitat comercial”

A més, acaben de finalitzar les obres de renovació de les rajoles de les voreres i ja està habilitat de nou el carril bici

El nou carril EMT-taxi del Pont d’Aragó tindrà una amplària de 3,15 metres, i la resta de carrils unes dimensions variables d’entre 2,80 i 2,50 metres

L’Ajuntament de València condicionarà en el Pont d’Aragó un nou carril EMT-taxi en sentit Gran Via Marqués del Túria i plaça d’Amèrica , coincidint amb la conclusió de les obres de renovació de les rajoles de les voreres. D’esta manera, l’Ajuntament vol donar continuïtat als carrils EMT-taxi que ja existeixen en l’avinguda d’Aragó i la Gran Via Marqués del Túria, i afavorir la velocitat comercial i la qualitat del servici del transport públic. A més, ja està habilitat de nou el carril bici, tal com ha explicat el regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell.

Les obres de renovació de les rajoles de les voreres han comptat amb un pressupost de prop de 25.000 euros i les obres han durat tres mesos. El nou carril EMT-taxi del pont d’Aragó tindrà una amplària de 3,15 metres, i la resta de carrils comptaran amb unes dimensions variables d’entre 2,80 i 2,50 metres.

Així mateix, el carril exclusiu disposarà d’una banda de 30 cm. d’ample per a la ubicació de separadors que permetran segregar el carril EMT-taxi de la resta de carrils dedicats a la circulació del transport privat.

La decisió s’ha pres després dels corresponents estudis de capacitat del tram i de nivells de servici. La intenció de la Regidoria de Mobilitat, ha assenyalat Carbonell, és “continuar estenent progressivament la xarxa de carrils d’ús exclusiu per al transport públic en coordinació amb les necessitats de l’EMT i del sector del taxi”. De fet, la velocitat comercial dels autobusos d’EMT es troba un 14% per davall de la mitjana espanyola, ha afegit el regidor, que ha assegurat que “la nova corporació municipal té el ferm compromís que el servici de transport públic siga competitiu i atraga nous usuaris”.

“La competitivitat –ha continuat Carbonell- s’aconseguix augmentant el nombre de conductors i autobusos, complint l’oferta programada i millorant la velocitat comercial del servici. Per tot, la nova corporació, a més d’incrementar els carrils bus, ha contractat ja 93 nous conductors en quatre mesos, mentre que l’anterior govern va contractar 174 en huit anys. Al seu torn s’acaba de licitar la compra de 57 autobusos elèctrics i híbrids, per un import aproximat de 30 milions d’euros, que s’incorporaran a la flota a la fi de 2024”.

El regidor de Mobilitat ha conclòs assenyalant que, “enfront dels incompliments d’al voltant de 1.110 servicis que va deixar l’antiga corporació, el nou govern complix els servicis programats per la contractació dels conductors necessaris. Tot això ha permés a l’EMT batre al novembre el rècord d’usuaris aconseguit en 2019, i ja ronda durant diverses jornades xifres pròximes als 400.000 usuaris al dia, mai registrades fins ara”.