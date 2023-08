El Port de Catarroja: Epicentre del Voluntariat Nacional en la seua Rehabilitació

Primera Edició del Campus de Voluntariat a l’Horta Sud

Joves de Tota Espanya Uneixen Forces per Restaurar i Conservar el Port

El municipi de l’Horta Sud, concretament el Port de Catarroja, ha estat l’escenari d’una mobilització sense precedents en el seu I Campus de Voluntariat. Gràcies a una iniciativa de l’IVAJ, Institut Valencià de la Joventut, amb la col·laboració activa de l’Ajuntament de Catarroja, dotze joves d’edats compreses entre 18 i 30 anys han aportat el seu temps i esforç per a la rehabilitació del llegendari port.

Amb una diversitat d’origens que abasta des d’Andalusia, passant per Madrid, les Illes Balears, Galícia, Navarra, Extremadura, La Rioja i, naturalment, la pròpia Comunitat Valenciana, els voluntaris han aportat una riquesa multicultural al projecte. El seu compromís ha estat ferma, demostrant que la preservació del patrimoni és una causa que uneix diferents cultures i regions.

El seu treball ha estat intens i variat. Han dut a terme tasques de neteja en la séquia del Port i els seus canals, garantint així el seu bon estat i funcionalitat. A més, s’han encarregat de l’acondicionament i neteja dels camins i màrgens, claus per assegurar una experiència agradable als visitants i als propis veïns. I no menys important, s’han dedicat a la reparació i millora d’elements fonamentals com els senyals i la cartelleria informativa, aportant així claredat i facilitant la comprensió i orientació en aquesta zona emblemàtica.

Aquesta mobilització de joves voluntaris no solament ha beneficiat al Port de Catarroja des d’un punt de vista pràctic, sinó que també ha servit com a exemple inspirador de com la solidaritat i el treball en equip poden generar canvis tangibles en la comunitat. La resposta entusiasta dels participants en aquesta primera edició augura un futur brillant per a futurs campus de voluntariat, tant a Catarroja com en altres indrets de la Comunitat Valenciana. És una mostra palpable de com la joventut està compromesa amb la conservació del patrimoni i la millora del seu entorn, i de com projectes d’aquesta naturalesa poden servir de pont entre diferents cultures i regions.