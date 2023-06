L’actual president i candidat a l’alcaldia de l’ajuntament d’Alzira pel PP, José Luís Palacios, ha celebrat una roda de premsa. En la seu del partit, per tal d’informar al voltant dels resultats de les eleccions celebrades passat 28 de maig.

Palacios, ha iniciat la convocatòria volent explicar el motiu pel qual “no ha sigut possible una altra coalició de govern a la ciutat”. I que, per respecte a la ciutadania, senten l’obligació de donar una explicació. El encara candidat, ha declarat que el resultat del 28M va ser un tant complexe després de viure una campanya molt tensa. Tal volta la més desagradable dels última anys.

El president del PP alzireny confirmava que ha acomplit amb allò que va anunciar. Reunir-se amb tots els partits polítics i que també ho va fer amb UCIN. Concretament amb Antonio Pelayo, qui li va transmetre la intenció de fer possible el canvi que demanava la ciutadania.

José Luís Palacios ha declarat que li va sorprendre dies després, en una altra reunió, el propi Enrique Montalvá qui li assegura que anava a ser difícil un acord, i que l’única raó d’aquesta decisió va ser la votació en contra de l’assemblea celebrada per UCIN.

Finalment, Palacios, a més de qualificar el nou govern de “Frankenstein”, ha assegurat que si finalment es constitueix el tripartit, ells, com a demòcrates acceptaran les regles de joc, tot i que els sembla negatiu per a la ciutadania.

El portaveu popular ha assegurat que no es pot obviar que la societat, alzirenya, la valenciana i la nacional està sol·licitant un canvi de cicle i tendència política i ha donat com a eixample el canvi en la Generalitat Valenciana i ha anunciat que el canvi també es portarà a terme a la nació.