El PP Burjassot reclama modificacions perquè es puguen beneficiar la major quantitat de burjassotenses possibles.

El passat 30 de maig van eixir publicades les ajudes a comerciants del sector de venda no sedentària per a l’exercici 2022 i que tenen com a objectiu pal·liar les conseqüències negatives del COVID-19 amb un retard de 2 anys des que el sector es va veure afectat pels tancaments i restriccions.

Comerciants residents a Burjassot, que no realitzen la seua activitat en el municipi per diferents motius, han traslladat al portaveu del Partit Popular, Marcos Campos, que han sigut exclosos de l’accés a les ajudes perquè un requisit és tindre llicència per a vendre en la localitat.

Després de les queixes rebudes, Campos ha manifestat que “no té cap sentit que veïns del nostre municipi no puguen beneficiar-se d’aquestes ajudes, per això he demanat per registre d’entrada que s’avaluen de nou les bases per a ampliar-les i que tots els comerciants del sector de la venda no sedentària puguen acollir-se a elles”.

“El sector de la venda no sedentària ha sigut sens dubte un dels més afectats per les restriccions i prohibicions durant els moments més durs de la pandèmia, estant mesos sense poder exercir el seu treball, per això seria injust que no pogueren beneficiar-se de les ajudes del poble en el qual viuen i paguen impostos”, conclou el portaveu popular.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià