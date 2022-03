El PP de Càrcer envia sis palets a Ucraïna amb productes de primera necessitat

La situació a Ucraïna no ha deixat indiferent als populars, que han volgut enviar la voluntat del poble de Càrcer



El Partit Popular d’i Noves Generacions de Càrcer, va iniciar el dimarts 8 fins al divendres 11 una recollida massiva de productes de primera necessitat i roba tèrmica per a enviar-lo als refugiats d’Ucraïna, en col·laboració amb l’Ajuntament de Xàtiva, havent fins i tot d’allargar el termini que ja havien anunciat per la gran solidaritat dels veïns de Càrcer



Van ser quatre dies intensos, on els populars compten com la gent entrava a la seua seu amb preocupació i por disposats a ajudar als ucraïnesos, ja que molts d’ells, ancians, havien viscut això anys arrere. I és ací on naix la iniciativa, la presidenta del Partit Popular de Càrcer, Leticia Varoch, afirma “que no es podien quedar sense fer res, ja que Espanya va obtindre ajudes d’altres països quan passaven passant per una situació similar a la que travessa en aquests moments Ucraïna”.

La popular Varoch, també conta que “esperàvem aquesta iniciativa per part de l’ajuntament de Càrcer, ja que ells segur que disposen de més mitjans per a realitzar aquest tipus d’accions, però davant la negativa no hi havia una altra opció, els carcerenses volien ajudar i el mèrit és d’ells perquè la resposta que han donat ha sigut molt gratificant”.



A més, el Partit Popular i els joves de Noves Generacions, que han sigut un punt clau en aquesta recollida, volen agrair d’una banda la participació en donacions dels veïns, i per una altra també donar les gràcies als carcerenses que han prestat els seus vehicles i furgonetes per a fer arribar a Xàtiva la quantitat de productes i roba que van reunir. Asseguren els populars que treballar amb tanta cooperació i solidaritat braç a braç amb els veïns, els ha omplit el cor i esperen transmetre tota aquesta força a les ucraïnesos i ucraïnesos perquè junts superen aquest mal somni

