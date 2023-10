El PP de Meliana penalitza les persones que participen en el sistema de recollida de residus porta a porta

En el ple ordinari de setembre de dijous passat, el nou govern del Partit Popular va aprovar ajornar un any, fins al 2025, l’entrada en vigor de la taxa reduïda del fem, prevista per al 2024, per a aquelles persones i activitats que estan fent ús del sistema porta a porta de recollida dels residus sòlids urbans.

Com explica el portaveu de Compromís, Joan Orts: “La taxa reduïda la vam fixar el govern anterior per a complir la legislació vigent i aplicar bonificacions i beneficis fiscals a aquelles persones que estan contribuint hui a assolir els objectius de sostenibilitat”.

Concretament, la implicació de prop de 2.000 domicilis, entre particulars i activitats, ha permés en molt poc temps passar a Meliana de l’11% al 51% de recollida separada dels residus amb el sistema porta a porta. Això fa que en el 2023 siga el municipi que millor separa de tota l’àrea metropolitana de València i que menys tones de residus ha estat enviant als abocadors.

Per tal de continuar incentivant la separació dels residus amb l’ús d’aquest sistema eficaç de recollida, el govern anterior ja va posar en marxa els incentius econòmics i els beneficis fiscals. En aquest sentit, el regidor recorda: “Primer vam posar en marxa els bons comercials anomenats FemsBons i, alhora, vam aprovar la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per gestió i recollida dels residus sòlids urbans amb la introducció d’una taxa reduïda a aplicar en el 2024”.

Pel que fa als bons comercials, per valor un valor total per domicili de 30 € a utilitzar en una trentena d’establiments del comerç local, se n’han beneficiat al voltant de 2.000 € i, pel que fa a la taxa reduïda, quan encara estem dins del període de comptatge que finalitza el 31 d’octubre, ja se’n podrien beneficiar al voltant de 1.700, segons va manifestar el govern municipal.

Ara, denuncia el responsable valencianista: ”El govern del Partit Popular, contràriament a allò inicialment aprovat per l’Ajuntament i desatenent els criteris de sostenibilitat de tota la normativa de residus, ha decidit penalitzar els ciutadans i les ciutadanes de Meliana que estan contribuint a fer aquest avanç tan important i retardar, com a mínim un any, l’aplicació dels beneficis fiscals que suponen la taxa reduïda que ja estava aprovada des de juny”.

Concretament, la taxa reduïda se situa entre un 15% i un 20% per davall de la normal i s’haria d’aplicar a aquells domicilis particulars o comercials dels quals s’han fet, almenys, 25 lectures en l’ús dels poals individualitzats i singularitzats del servei porta a porta.

En el cas dels domicilis particulars suposaria pagar 38,40 € en lloc de 48 €. I, pel que fa a les activitats, per exemple els bars i els restaurants pagarien 304,73 € en lloc de 358,50 €; les cafeteries 251,18 € en lloc de 295,50 € i les activitats del polígon 318,75 € en lloc de 375 €, entre altres. La modificació de l’ordenança es va aprovar en el ple de març i es va publicar de manera definitiva després del període d’al·legacions en el Butlletí Oficial de la Província de 19 de juny per a aplicar-la en 2024. Ara el Partit Popular ha ajornat l’entrada en vigor fins al 2025.

Incideix el portaveu: “Compromís considerem que l’ajornament de l’aplicació de la taxa reduïda al 2025 no està justificat i clarament penalitza a qui s’ha compromés en els reptes de la sostenibilitat. Constitueix un engany i un frau per part del PP a la ciutadania de Meliana ja que no només no abaixen la taxa del fem com van estar prometent la legislatura anterior, sinó que a més impedeixen l’aplicació de la taxa reduïda.

Els arguments esgrimits pels populars per a no fer efectiva la taxa reduïda són les dificultats administratives i un possible tracte desigual a la ciutadania. Els dos aspectes no se sostenen de cap manera en la mesura que, administrativament, tan sols cal modificar l’import de la taxa en uns 2.000 registres d’ací a final d’any, una faena que ja es podria començar amb els prop de 1.700 que ja han assolit les lectures de dipòsit necessàries.

Respecte del tracte desigual a la ciutadania, continua el responsable: “De cap manera es pot parlar de tracte desigual perquè el sistema porta a porta s’ofereix a tota la ciutadania i a totes les activitats comercials de Meliana sense distinció i s’hi ha acollit qui així ho ha considerat”. A més, ara com ara, aquest sistema és el que garanteix fer un tractament singularitzat i individualitzat de l’ús del servei municipal de recollida de residus, requisit necessari per a l’aplicació dels beneficis fiscals de la taxa reduïda com marca la normativa.

Finalment, Orts conclou: “El retard en l’aplicació de la taxa reduïda municipal també retarda l’aplicació dels beneficis fiscals corresponents en la taxa TAMER de tractament de residus que gestiona l’EMTRE, l’entitat metropolitana a què pertany Meliana. Eixa doble penalització no és de rebut i per això Compromís continuarem treballant perquè els beneficis fiscals arriben a les persones compromeses amb la sostenibilitat”. Així, s’està estudiant l’expedient per a definir les accions pertinents.