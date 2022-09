Folgado: “la sensació d’abandó, de falta de neteja i de recollida de residus i mobles, és totalment insuficient no sols en el terme de Torrent sinó en tot el nucli urbà i cada dia, rebem les queixes dels veïns, per la desídia d’aquest equip de govern socialista”.

Gozalvo: “fa un any en aquest mateix Ple de setembre li vaig advertir sobre la falta de recollida de fem en els contenidors del terme municipal, amb muntanyes de fem que convertien les illes de contenidors en vertaders abocadors, una situació que s’ha tornat a repetir en l’estiu de 2022 sense que s’haja fet res”.

A més, Gozalvo va afirmar “estem quedant fatal com a Ajuntament” i va sol·licitar un increment en la freqüència de recollida de residus en tot el terme municipal i les seues diferents urbanitzacions.

Els populars lamenten que un any més, els veïns de les més de 20 urbanitzacions de Torrent han hagut de patir males olors, brutícia, muntanyes de fem al costat dels contenidors, en les entrades a les seues residències, de manera permanent, sense que el govern socialista haja fet res per millorar aquesta situació.

Alguna cosa que no succeeix solament a l’estiu i a les urbanitzacions, encara que allí és on més palesa s’ha fet. La portaveu dels populars, Amparo Folgado ha assenyalat que “la sensació d’abandó, de falta de neteja i de recollida de residus i mobles, és totalment insuficient no sols en el terme de Torrent sinó en tot el nucli urbà i cada dia, rebem les queixes dels veïns, per la desídia d’aquest equip de govern socialista”.

El PP de Torrent porta més d’un any amb la campanya “A l’Empara de Torrent” denunciant la situació de desemparament dels veïns de Torrent amb l’actual govern de la ciutat i un dels principals punts denunciats és la falta de neteja en la capital de l’Horta Sud.