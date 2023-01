La candidata a l’alcaldia de Torrent per el PP, Amparo Folgado. Junt a la Diputada Popular en les Corts Valencianes, Verònica Marco i el Vicesecretari del PP de la província de València, Avelino Mascarell. Han visitat el solar on ens construirà el futur Palau de la Justícia de Torrent. Una visita que ha servit per denunciar, el retràs en la construcció d’aquesta infraestructura judicial.

Aquestos nous jutjats, amb un valor de 17 milions d’euros, s’han quedat sense crèdit pressupostari regional any rere any. Encara que des del consistori, s’haja assegurat que es una inversió imminent. Al mateix temps, l’Ajuntament ja ha avançat vora 1 milió d’euros en estudis relatius a aquest projecte. Cosa que, segons han denunciat, li correspon fer-ho a la Generalitat Valenciana.

Amb aquesta denúncia, els membres del PP han destacat que la Ciutat de la Justicia, no es l’unic projecte pendent, sinó que també hi ha altres com per exemple: el desmantellament de GEMERSA, la renovació del Consultori Medic d’el Vedat o també, l’Agencia Valenciana de Seguretat Ferroviaria.