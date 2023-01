El PP denunciarà davant el Síndic de Greuges la falta de transparència de l’Ajuntament de Mislata sobre l’accident del castell inflable

• El president del PP a la província de València, Vicent Mompó, critica a l’alcalde de Mislata i president provincial del PSPV, Carlos Fernandez Bielsa. Per “no actuar amb l’exemplaritat que deguera com a màxim responsable del municipi”.

• Mompó, afirma que el grup municipal popular a l’Ajuntament de Mislata “no ha aconseguit obtindre pràcticament cap informació referida al muntatge de la fira i a la seua ubicació”.

• “Esperem que la justícia actue el més ràpid possible sobre els responsables del terrible accident que va provocar la defunció de dues xiquetes. Les famílies necessiten respostes i tindre la seguretat que no tornarà a passar una cosa així”.

El president del Partit Popular a la província de València, Vicent Mompó. Ha explicat que el grup municipal popular a l‘Ajuntament de Mislata. Encapçalat per Jaime López Bronchud, acudirà al Síndic de Greuges davant la falta de transparència de l’Ajuntament de Mislata. Sobre l’accident del castell inflable, ocorregut al gener de 2022, i en el qual van morir dues xiquetes i altres 7 menors van resultar ferits.

“Fa uns mesos denunciem que no se’ns ha permés tindre còpia de l’expedient, ni tan sols parcialment. Només ens van autoritzar a fer dues inspeccions oculars d’aquest”. Ha recordat Mompó. Qui detallat que “posteriorment, el grup municipal ha sol·licitat també informació relativa a l’emplaçament de la fira, no obtenint tampoc resposta concreta”.

Sobre aquest assumpte, el president popular ha qualificat de “contrasentit” que un any després de l’accident el grup popular de Mislata no tinga “ni un sol paper per a poder analitzar”.

“El que és evident és que des del Partit Popular continuarem fent el nostre treball. Isi no se’ns dona informació recorrerem als estaments que considerem oportuns a cada moment. El treball principal de l’oposició és fiscalitzar l’actuació del govern. I per desgràcia, en aquest cas, és l’única cosa que podem fer ja per les famílies afectades per la tragèdia”, ha declarat Mompó.

Per a concloure, el popular ha criticat a l’alcalde de Mislata “per no actuar amb l’exemplaritat q