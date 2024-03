Alberic ha iniciat la programació de la Setmana Santa i el Diumenge de Rams este divendres, 22 de març. Amb el Pregó pronunciat per l’alberiqueny Josep Puig Torres des del faristol del Teatre Liceu

Puig, qui prové d’una família de forners, és confrare de la Soledat i músic de la Societat Unió Musical d’Alberic. Ha volgut definir la festa més important del municipi des de diferents vessants.

A més, el pregoner ha explicat la seua relació amb la Junta de Confraries durant la seua època com a regidor de l’Ajuntament d’Alberic.

“Realment em va sorprendre molt que em proposaren ser pregoner, perquè mai ho havia pensat. Qui soc jo per a parlar de la Setmana Santa d’Alberic a la gent que es desviu durant tot l’any per esta celebració? Amb el pregó he volgut explicar com es viu la Setmana Santa des d’un forn. Perquè no entenem la Setmana Santa sense la Mona d’Alberic, des d’una confraria i des de la SUMA”, conta Puig.

Toño Carratalá, Alcalde d’Alberic, explicava que “amb el magnífic pregó de Josep Puig donem inici a la que de segur és l’època més esperada de l’any per moltes veïnes i veïns Alberic.

Diumenge viurem el nostre dia, el dia de totes les alberiquenyes i tots els alberiquenys. El Diumenge de Rams comença amb la benedicció de les palmes a les 11:00 hores a l’ermita de la Verge de Cullera i ja no acaba fins que arriba la nit i les imatges són baixades en processó al poble. El Diumenge de Rams disfrutem del Concurs de l’Encisam en la Muntanyeta, del Festival de Bandes de Música en la plaça Constitució i del Concert de la SUMA. És un dia increïble que, tot i que no dona descans, passa volant”.

Els actes de la Setmana Santa s’allargaran a Alberic fins al dilluns 8 d’abril. En la pàgina web www.setmanasantaalberic.es pot consultar-se tota la programació, ubicació dels arreglos, horaris i recorreguts de les processons i la informació referent al Concurs Fotogràfic de la Setmana Santa i a cadascuna de les confraries.