El projecte «Canya a la canya» compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

Alzira, una de les primeres ciutats a acollir les obres del projecte Canya a la Canya, ha rebut la visita del president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, que ha pogut examinar de primera mà la zona d’actuació del projecte juntament amb l’alcalde de la localitat, Alfons Domínguez, el president del Consorci de la Ribera, Josep Mur, i la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler.

Les tasques del projecte que s’estan realitzant actualment a Alzira són el desbrossament i eliminació de l’espècie exòtica invasora Arundo Donax, més coneguda com a “canya” per a possibilitar la posterior estabilització del marge amb la construcció de murs Krainer. A més d’això, en el nou espai net disponible al costat del va riure Xúquer es realitzarà una plantació d’espècies autòctones de bosc de Ribera en una zona que actualment és de cultiu. D’aquesta manera es generarà un ecosistema fluvial d’elevat valor en aquesta zona.

L’objectiu final del projecte, a més de la restauració mediambiental de la zona, és posar en valor el va riure Xúquer en la conca baixa (entre Sumacàrcer i la desembocadura a Cullera) i acostar aquest espai d’elevat valor a la ciutadania. És per això que el projecte també inclou actuacions de sensibilització i conscienciació ciutadana que desenvolupa la Fundació Limne, sòcia del projecte.

Gràcies al projecte “Canya a la Canya” es generarà un gran corredor verd vinculat al Xúquer entre Sumacàrcer i la mar, centrat en la conservació i millora del riu a través d’accions de gestió i control d’espècies invasores, recuperació de vegetació autòctona, retirada de material obstructiu, transformació de zones de cultiu abandonades per a generació d’espai natural fluvial i estabilització de marges.

Les accions dissenyades per a aquest gran corredor verd involucren una superfície de 124.358 m² al llarg de 75 km del riu Xúquer al seu pas pels municipis de Sumacàrcer, Antella, Gavarda, Castelló, Alberic, Benimuslem, Alzira, Algemesí, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Sueca, Riola, Fortaleny i Cullera.

Es tracta d’una aposta estratègica per als municipis del Consorci de la Ribera confrontants al riu que, a més de combatre el risc d’inundació i els efectes del canvi climàtic, se centrarà en generar un ús públic sostenible i sistemes de participació i governança en els quals es podrà involucrar a la ciutadania.

El projecte gestionat pel Consorci de la Ribera amb la col·laboració de la Fundació Limne, denominat «Canya a la Canya», ha sigut beneficiat amb 3.747.949,03 € en una convocatòria d’ajudes, impulsada per la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), per a la restauració d’ecosistemes fluvials i la reducció del risc d’inundació en els entorns urbans, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

La convocatòria, que va rebre un total de 230 propostes, ha seleccionat 37 projectes, entre les quals es troba «Canya a la canya», en presentar iniciatives que impulsen solucions basades en la naturalesa que, a més de restaurar i incrementar la biodiversitat i els valors ambientals del Xúquer, contribueixen significativament a reduir els riscos d’inundació en els seus trams urbans. Una vegada es finalitze el projecte, es pretén la posada en valor de l’entorn del riu i que aquest recurs, gestionat de manera sostenible, permeta una major dinamització territorial.