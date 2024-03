El president de la Diputació de València, Vicent Mompó. Ha visitat la localitat d’Alzira per a conéixer de primera mà els cèlebres dossers característics de la Setmana Santa alzirenya.

Acompanyat per l’alcalde del municipi, Alfons Domínguez, i pel president de la Junta de Germanors i Confraries de la Setmana Santa d’Alzira, Vicent Fábregues. Mompó ha pogut disfrutar de l’experiència immersiva que suposa contemplar les imatges exposades per les confraries d’Alzira. En les quals es recreen escenes de la Passió en locals oberts al públic. Destaquen per una ornamentació especialment creativa que fascina a tot aquell que les visita.



“Podem sentir-nos orgullosos de comptar entre els molts atractius de la nostra Setmana Santa, en els dossers d’Alzira, que tenen una bellesa única i que són un clar exemple de l’arrelament d’esta festivitat a la nostra província. La Pasqua suposa, més enllà del vessant religiós, un impuls al patrimoni artístic i també a l’activitat econòmica i turística de València, que bé mereix ser posada en valor i preservar-la per part de les seues institucions”, ha declarat Vicent Mompó.