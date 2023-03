El president de la Diputació visita les Falles de Mislata

Les Falles de Mislata també comptaran amb la presència del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i la Delegada del Govern, Pilar Bernabé, la vesprada del 17 de març

El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, va visitar ahir Mislata per a gaudir de l’espectacular ambient festiu que es viu aquests dies.

El màxim representant de l’organisme provincial va poder comprovar la intensitat amb què es viu la festa per excel·lència dels valencians. Encara que també va tindre moment per a interessar-se per la situació de les comissions de Mislata. Que s’han quedat sense poder plantar la seua falla en deixar-los l’artista contractat sense monument.



Res més arribar a la ciutat, Toni Gaspar va ser rebut per l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i el seu govern municipal a les portes de l’Ajuntament. Després de la breu recepció van acudir a la Falla Quint-Pizarro, una de les afectades. On van poder manifestar mostres de suport als representants de la comissió. A més, van realitzar una visita a la falla Antonio Molle-Av. Gregorio Gea i a la falla Dr. Marañón-Mestre Palau. On van sopar, per a acudir després a la mascletà manual i el castell realitzat pels Coeters de Santonja en l’avinguda del Sud.



L’alcalde, Carlos F. Bielsa, ha ressaltat que “les Falles de Mislata són un símbol d’unió i com a mostra la resposta de tota la ciutat amb les dues falles afectades”. Però a més ha afegit que “malgrat això, les Falles continuaran demostrant que Mislata té els millors col·lectius fallers i que aquestes festes seran inoblidables”. Per part seua, Gaspar, ha recordat que “les Falles són germanor, gastronomia, història. Però sobretot són felicitat, i per això els poders públics han d’estar precisament fomentant això”.



Les Falles de Mislata també comptaran en la vesprada de hui, 17 de març, amb la visita del President de la Generalitat, Ximo Puig, i de la Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que recorreran altres comissions de la ciutat per a gaudir d’aquesta festa declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat.