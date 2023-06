El president de la Generalitat en funcions Ximo Puig parla sobre les dades d’atur en València

Les últimes dades de l’oficina d’estadística de l’Ajuntament de València, l’atur registrat entre homes és de poc més de 19.000 i en el mateix període de l’any anterior era de vora 21.000. Mentre que de dones és de quasi 28.500 i en el mateix període l’any anterior era de quasi 30.500.

Segons el president Ximo Puig aquestes dades ens donen esperança. Perquè hi ha més de 2 milions de valencians i valencianes treballant. La qual cosa ha sigut possible gràcies al diàleg social i la negociació entre treballadors i empreses.

Com ha destacat el president, aquest panorama ha de ser la fulla de ruta per als propers anys, per a que aquesta dada continue baixant de forma progressiva.