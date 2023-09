El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentat la imatge institucional i el programa dels actes del 9 d’octubre.

La Generalitat ha programat concerts de bandes de música, activitats lúdiques infantils, castells de focs artificials i jornades de portes obertes per a celebrar el dia de la Comunitat Valenciana.

El president ha convidat als ciutadans participar en les activitats que arrancaran el 4 d’octubre. Mazón ha explicat que la creativitat escollida busca traslladar un missatge d’unió i de sentiment entorn de les senyes d’identitat col·lectives.

La imatge escollida disenyada per Boke Bazán té al 9 com a protagonista. Al qual s’arriba per la multiplicació del tres per tres, les tres províncies i els tres colors de la senyera.