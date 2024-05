El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reafirmat el compromís del Consell en la protecció animal i la conservació de la biodiversitat a la Comunitat Valenciana.

Mazón ha destacat la creació d’una Direcció General de Medi Natural i Animal

Durant la presentació d’una nova línia d’ajudes per a entitats i institucions de defensa animal, Mazón ha destacat la creació d’una Direcció General de Medi Natural i Animal per abordar integralment el cuidat dels animals i situar la Comunitat Valenciana com a líder en la lluita contra l’abandonament animal.

S’ha anunciat un augment en les ajudes destinades a aquestes entitats, arribant als 900.000 euros, amb una nova línia de finançament de 250.000 euros per a la conservació de la biodiversitat.

Les ajudes es dirigiran a programes de divulgació, educació, formació, identificació, tractaments veterinaris, alimentació, esterilització, i s’inclouran iniciatives de voluntariat per a assistir a persones majors i teràpies amb animals en hospitals. A més, es contemplaran accions per a la conservació d’hàbitats naturals, com la col·locació de nius i la mitigació de riscos per a la fauna, com col·lisions amb estructures acristal·lades.