Durant la seua intervenció en la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat, Carlos Mazón va rebutjar enèrgicament la idea dels Països Catalans

Afirmant que ni ha existit, ni existix, ni existirà.

Mazón es va mostrar ferm en el seu defensa de la Comunitat Valenciana i en el seu rebuig a qualsevol menyspreu per part del separatisme català. A més, va criticar la Proposició de Llei orgànica d’Amnistia, qualificant-la com a inconstitucional i tòxica per a la convivència.

Mazón va subratllar la importància de la pluralitat i la singularitat territorial per a enfortir el projecte comú d’Espanya. Va criticar el discurs del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, com una humiliació a l’Estat i una negació del diàleg.

Finalment, Mazón va expressar la seua confiança que Espanya superarà estos desafiaments, destacant la grandesa de la democràcia espanyola i la contribució positiva de la Comunitat Valenciana al país.

Va emfatitzar la importància de la convivència i va recordar moments històrics que demostren la força i la unitat d’Espanya.