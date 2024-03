Avelino Mascarell anuncia el cessament de l’actual gerent del Consorci

Fixa “la millora de l’estratègia d’inversions per a incrementar l’eficiència i l’eficàcia de l’entitat” com un dels eixos de la nova gestió

El president del Consorci Provincial de Bombers i diputat provincial de Medi Ambient, Avelino Mascarell, ha comunicat “el cessament de l’actual gerència de l’entitat” i ha emmarcat esta mesura en “l’inici d’una nova etapa en la gestió del Consorci”, després de “agrair a Josep Ballester la seua labor al capdavant de la gerència durant estos anys”.

Així, des del pròxim 31 de març, que és la data prevista per al cessament, el mateix president del Consorci assumirà de manera provisional les funcions pròpies de la gerència.

En este sentit, Mascarell ha volgut “garantir la plena operativitat del Consorci durant este període d’interinitat en la Gerència” i ha anunciat que “dotarà al personal tècnic d’una major participació en els processos de presa de decisions, tant a nivell logístic com estratègic”.

Així mateix, el president del Consorci fixa com a principal objectiu d’esta nova etapa “la millora de l’estratègia d’inversions per a incrementar l’eficiència i l’eficàcia de l’entitat”, i anuncia un “canvi de rumb per a aconseguir, des de la responsabilitat política, un millor equilibri financer i la plena efectivitat els drets dels ciutadans i els empleats públics” com “la millor fórmula per a garantir la gestió dels recursos i prestar, si cap, un millor servici a la societat”.