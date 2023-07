El president de la corporació provincial, Vicent Mompó, va anunciar el passat dia 19 de juliol, el nomenament dels nous diputats. Que conformen el nou govern de la Diputació de València que hui ha celebrat el seu primer ple. En el qual s’ha donat a conéixer les àrees de la corporació provincial que regiran la institució durant els pròxims quatre anys. Així com la creació i composició de les corresponents comissions informatives.

Mompó ha destacat aquest inici de govern de Diputació amb els companys de Ens Uneix. Ha destacat dos de les competències més imporants que s’han abordat hui, Igualtat i Comarcalització.

Pel que respecta a les àrees que dirigirà Natalia Enguix, vicepresidenta primera de la Diputació de València. Estarà al capdavant de Cooperació Municipal i Internacional, Igualtat i Memòria Democràtica i Comarcalització. Ha aclarit que no té cap problema en canviar les nomenglatures de “Igualtat i Familia” per “Igualtat i Diversitat” com també ha fet la proposta al President d’ampliar l’àrea de Mancomunitats afegint també Comarcalització.

El nou organigrama inclou set grans àrees que abordaran la gestió en cinc Comissions Informatives Permanents, que cada mes es reuneixen de manera ordinària, amb anterioritat al Ple i a la Junta de Govern: Cooperació Municipal, Medi Ambient i Carreteres, Benestar Social i Cultura, Hisenda i Turisme i Administració general.

Quant a les Comissions Informatives, estaran integrades pels membres designats pels diferents grups polítics atesos els criteris de representativitat i proporcionalitat.