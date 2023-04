La Regidoria de Cultura Festiva ha incrementat un 10% el pressupost de les falles que es plantaran a la plaça de l’Ajuntament el pròxim mes de març.

El pressupost de les falles

Pel monument gran ha reservat una partida de 239.000 euros. Per a la infantil de 33.231 euros, tal com consta en les bases del concurs d’idees que s’ha convocat al respecte i que la Junta de Govern Local ha aprovat hui. Segons estes bases, publicades al tauler d’edictes del web municipal i al portal de la Junta Central Fallera, el Jurat, format per professionals i col·lectius socials i fallers, valorarà les propostes que, pels seus elements i tractament dels temes, “tinguen un caràcter creatiu, satíric i artístic”. Entre les novetats de la present convocatòria destaca que “la sostenibilitat de la falla passa de ser un criteri avaluable a un requisit”.

El regidor de Cultura Festiva i president de Junta Central Fallera, Pere Fuset. Ha informat hui d’este acord de la Junta de Govern, i ha explicat l’increment pressupostari de les successives convocatòries d’este concurs. “Este augment, d’un 10% enguany i un 40% en total, respon a la coherència de l’executiu local que vol predicar amb l’exemple i augmentar la retribució dels artistes fallers”. Ha indicat en aclarir que l’objectiu no és engrandir els monuments sinó millorar les condicions laborals d’uns professionals que han de gaudir d’un ofici sostenible”. “Hem de salvaguardar als i les artistes fallers, sense ells i elles no hi ha Falles”, ha subratllat.

Novetats a l’hora de seleccionar els projectes per a les falles municipals de 2024



Pel que fa a les novetats a l’hora de seleccionar els projectes per a les falles municipals de 2024, Pere Fuset ha destacat que la sostenibilitat passa de ser un criteri avaluable a un requisit. “En 2024 València estarà immensa en la celebració de la Capital Verda Europea i les Falles no estaran alienes i participaran d’esta filosofia”. Ha manifestat el regidor, qui ha concretat que “des de l’any 2017 la sostenibilitat era un criteri evaluable i positiu que ara ha passat a ser un requisit i condicionant”.



Concretament, les bases recullen que totes les idees presentades han d’estar construïts amb materials que garantisquen la cremà més neta i respectuosa possible amb el medi ambient, i que minimitze en la mesura que siga possible l’emissió de gasos contaminants derivats de materials químics de mala combustió. I en este sentit, serà imprescindible l’ús de materials naturals, tant en la construcció d’estructures i suports com en cobertures, preparacions, pintura i acabats pictòrics.

A l’hora de triar les propostes de falla rebudes, es tindrà en compte la solvència tècnica

D’altra banda, a l’hora de triar les propostes de falla rebudes, es tindrà en compte la solvència tècnica i artística global del projecte presentat, així com la seua originalitat. De manera específica, es valoraran el caràcter satíric de l’obra en conjunt, la claredat conceptual i la singularitat de la idea plantejada. La integració de l’obra en l’espai públic en què ha d’instal·lar-se, i la qualitat compositiva i espacial. També es valorarà la facilitat de recorregut, accessibilitat i relació visual des de l’exterior, l’adequació entre l’obra i el seu suport literari, i de la idea presentada als objectius marcats en la convocatòria, així com l’ús de recursos que afavorisquen la interacció de l’obra amb el públic.



Per últim, Pere Fuset, ha recordat que el termini de presentació de propostes serà de deu dies hàbils a partir de la publicació d’estes bases. Ha ressaltat que pot participar qualsevol artista faller o artista fallera. Que haja realitzat falles en exercicis anteriors. Així com artistes de les arts plàstiques o constructives amb una experiència acreditada en el disseny o la construcció de falles. “També podran participar-hi equips artístics multidisciplinaris. En què hi haja una o un artista faller amb la deguda acreditació professional”. Ha conclòs el regidor en animar a tots els professionals esmentats “perquè participen en este concurs”.