El primer edil del Partit Popular d’Alzira es retira de la política

Jose Andrés Hernández declina la proposta de ser el número 2 del Partit Popular en Alzira. Després de la retirada de la seua candidatura a les eleccions municipals per part de Carlos Mazón, president del PPCV.

El fins ara primer edil del PP en Alzira ha destacat que va determinar aquesta decisió al desembre després que Mazón li comunicara que preferia a José Luis Palacios com a candidat a les eleccions municipals. Per la seua part, Hernández ha destacat que hi ha tres motius pels quals se centrarà en l’ara seua vida personal. Hernández ha defensat que no ha interferit en la nova candidatura del PP. Però que si continuen en llista algunes persones que ell va escollir com a regidors significa que ell no anava tan mal encaminat en l’anterior legislatura.

L’antic candidat ha recordat que encara que el partit li ofereix la possibilitat de continuar. Ara mateixa prefereix prioritzar la seua vida personal i que no sap quan tornarà a la política.