El Pla Jove d’Almussafes 2023-2026 es va aprovar, per unanimitat, en la sessió plenària celebrada el passat dijous, 14 de setembre

El document recull 9 línies d’acció amb un total de 87 propostes a realitzar durant els próxims quatre anys

Amb la posada en funcionament del primer Pla Jove d’Almussafes, de quatre anys de vigència, l’Ajuntament, a través de la seua Regidoria de Joventut, consolida una estructura de servei, prestacions i suports a la població juvenil. Per garantir que es fa efectiu el compliment de la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Polítiques Integrals de Joventut. Així com la satisfacció de les necessitats i demandes de la població jove d’Almussafes en àmbits com l’educació, l’ocupació, l’emancipació, la salut i el benestar i l’oci, entre altres.

“L’entrada en vigor del document coincideix, a més, amb la dotació de l’Espai Jove. Un edifici de nova construcció que està a punt d’obrir les seues portes. Que, junt amb el Pla Jove, marcarà un abans i un després per a la Joventut d’Almussafes”, destaca l’edil de Joventut, Dalya Ríos.

El municipi d’Almussafes compta, en l’actualitat amb aproximadament 1.700 persones amb edats compresses entre els 12 i els 30 anys. És per aixó que escoltar a les persones joves i tindre en compte les seues preocupacions i necessitats ha estat una de les principals tasques per a l’elaboració d’aquest Pla municipal. “Ja que per poder dissenyar i aplicar unes polítiques de joventut que es corresponguen amb allò que el col·lectiu espera. Era necessari completar un treball de camp intens, donant veu als veïns i a les veïnes del nostre poble”, afirma la regidora.

Per això, el Pla jove està fonamentalment basat en un diagnòstic de la realitat, dissenyat a partir de dades de fonts externes. Però també fruit d’unes enquestes realitzades a joves de l’IES Almussafes i a altres a peu de carrer. Les entrevistes completades a personal de l’Ajuntament i a empreses i entitats del municipi que treballen directament amb la joventut i la celebració d’un Fòrum Jove. En el qual van participar joves de diferents entitats esportives, juvenils, culturals i cívic-socials del municipi i es van debatre els temes que s’havien tractat a les enquestes i a les entrevistes, van completar la investigació.

87 objectius per a quatre anys

A partir dels resultats d’aquest diagnòstic, es van elaborar les 87 propostes, distribuïdes en 9 línies d’acció, a realitzar entre 2023 i 2026. Totes elles revisades pels Consells Locals, els quals van donar llum verda a la totalidad d’aquestes

Les línies d’acció estan basades en les oportunitats de participació juvenil i en acostar al grup de joves un servei de joventut que els acompanye en el seu procés de desenvolupament i emancipació. En aquest sentit, l’ocupació, l’oci educatiu, les subvencions, els projectes europeus, la promoció de la salut i del medi ambient són alguns dels principals objectius recollits.

Amb la posada en funcionament d’aquest pla és voluntat de l’Ajuntament d’Almussafes consolidar una estructura de servei, prestacions i suports a la població juvenil. Per garantir que es fa efectiu el compliment de la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Polítiques Integrals de Joventut, així com la satisfacció de les necessitats i demandes de la població jove de la localitat en àmbits com l’educació, l’ocupació, l’emancipació, la salut i el benestar i l’oci, entre altres. “A més, l’aprovació d’aquest Pla, que guiarà els pròxims 4 anys, i la posada en marxa del nou Espai Jove, de segur que és un abans i un després per a la joventut d’Almussafes”.

Dalya Ríos insisteix a “animar a la joventut a que s’implique i continue traslladant inquietuds i propostes al Departament de Joventut, perquè és d’aquesta manera com es pot seguir millorant de manera continua des de l’Administració. Cal seguir treballant junts per poder dir que #AlmussafesÉsJoventut”.

