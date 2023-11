En el marc d’esta iniciativa, impulsada per l’Ajuntament per a acostar la cultura a les pedanies, s’han programat més de 50 activitats

Durant els pròxims dies es desenvoluparan tres propostes dirigides al públic familiar i una dirigida al joves i adults

El regidor José Luis Moreno celebra que, durant el mes de novembre, “estos nuclis urbans han pogut gaudir d’una àmplia oferta cultural gratuïta i pròxima”

El programa impulsat per l’Ajuntament per a acostar la cultura a les pedanies finalitza este cap de setmana amb un tribut a les veus femenines nacionals i internacionals. El concert ‘Pop Ladies’, que se celebrarà dissabte 2 de desembre, a les 19 hores, al carrer de l’Escotilla del Perellonet, clourà la setena edició de ‘Cultura a les pedanies’, una iniciativa que ha convertit estos nuclis urbans en escenaris de més de 50 activitats culturals d’accés lliure i gratuït.

A banda d’este concert, dirigit a un públic jove i adult, ‘Cultura a les pedanies’ ha programat per als pròxims dies tres propostes per a les famílies, dos d’elles es posaran en escena en Faitanar. Concretament, en esta pedania de Poblats del Sud, començarà l’espectacle amb l’animació infantil “Canta i balla”, dissenyada per a educar l’oïda i l’expressió corporal de xiquets i xiquetes amb cançons i balls adaptats.

Esta cita serà divendres 1 de desembre, a les 17:30 hores, al Parc de Sociòpolis al costat del carrer de Paz Azzati Cutanda, on també el dissabte 2, a les 12 hores, el públic infantil podrà gaudir de la companyia Titola Teatre i la seua obra ‘Calcetí sense calça’, un espectacle de clown familiar.

També als Poblats del Sud, al Palmar, i dirigida per a la població de menor edat, el dissabte, a les 12:30 hores, es posarà en escena un espectacle de clown protagonitzat per Serendipio, que cuinarà, a l’esplanada d’enfront de la Trilladora de Tocaio, “la recepta de la felicitat”.

El regidor de Cultura, José Luis Moreno, ha celebrat que “estos i la resta d’espectacles desenvolupats en el marc del programa ‘Cultura a les Pedanies’ ha dinamitzat l’oferta cultural de la ciutat, especialment, d’estos nuclis urbans que es troben enclavats en el terme municipal, però tenen entitat pròpia i durant el mes de novembre han pogut gaudir d’una àmplia oferta cultural gratuïta i pròxima”.