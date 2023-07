Dilluns 3 de juliol va començar el programa de “l’Alcúdia et Beca 2023”. Oferint l’oportunitat a 26 joves de formar part de l’Ajuntament de l’Alcúdia en els mesos de juliol i agost. Cobrint tasques als departaments de comunicació, administració, informàtica, serveis socials, biblioteca, policia local, escoleta infantil i ADL.

Es tracta de beques amb caràcter de subvenció en règim de concurrència competitiva. Destinades a joves del curs 2022-23 de grau universitari i cicles formatius de grau superior. Per a realitzar pràctiques professionals afavorint la seua formació i experiència laboral i que es distribuiran de la següent manera: 7 joves a l’escoleta, 4 a la biblioteca, 2 a serveis socials, 4 a l’administració de l’Ajuntament, 2 a l’ADL, 1 a comunicació, 2 a informàtica i 4 a la Policia Local.

Els contractes de formació són de 20 hores setmanals, amb un sou de 500 euros bruts. Amb una duració d’un mes, prorrogable a dos en aquells casos en què no hi haja més candidatures per a cobrir la plaça.

Prèviament, dimecres 28 de juny al Saló de Plenaris, de l’Ajuntament. Es va realitzar la reunió informativa al grup adherit i a hores d’ara, es troben treballant a les dependències de l’Ajuntament.