La formació d’este projecte arriba des de les aules de 2 anys fins a 4t de l’ESO de la mà, tant de professionals de l’àrea, com de personal extern.

Durant el curs present, i a iniciativa de la Regidoria d’Igualtat, s’ha posat en marxa una nova edició del projecte «Arranca-les d’arrel» Als centres educatius de Picassent on es treballa amb l’objectiu de promoure la igualtat. La ruptura d’estereotips, les relacions saludables i les noves masculinitats.

Cada taller tracta una temàtica i continguts, i amb metodologies adequades a l’edat de l’alumnat.

Des de l’etapa d’infantil i fins a 3r de primària es treballa la ruptura d’estereotips i la visibilització de dones referents, també del municipi. De mà de Marta Pereira Jerez, professional amb destacada experiència que utilitza titelles per apropar el contingut a més menuts i menudes d’una forma dinàmica i vivencial.

L’etapa d’educació primària es completa amb tallers sobre co rresponsabilitat, gènere i autoconeixement. On es fomenten les relacions des de l’empatia i el bon tracte, realitzats per Ana La Torre Barato, promotora d’igualtat de la Regidoria.

A l’etapa d’Educació Secundària, els tallers que abasten de 1r a 3r de l’ESO els porta a terme Elisa Moreno Ruiz. Agent d’Igualtat de Picassent, on es treballa, a primer de l’ESO l’autoestima des de la perspectiva de gènere. Incidint en aspectes com l’autoimatge o l’impacte de les xarxes socials.

En cursos posteriors s’incideix en la prevenció i detecció de la violència masclista i les conductes de control i manipulació emocional. Normalitzades per la població més jove; i sobre els mites i idees imperants sobre relacions afectives i sexuals.

Els tallers de 4t de l’ESO

Els tallers de 4t de l’ESO, que este any els ha impartit Vicent Bellver Loizaga, han versat sobre la construcció de la masculinitat i tot allo que implica, per als xics, haver-se socialitzat a través d’estos valors i idees. A través de la reflexió i el diàleg amb l’alumnat es va desmuntant esta construcció.

El projecte ha arribat a 114 aules d’infantil i primària, i a 39 aules de 1r a 4t d’ESO. El que suposa un gran impacte en quant a la quantitat d’alumnat que ha rebut estos tallers.

La valoració des de l’àrea és molt bona. Es treballa de forma contínua i coordinada amb els centres educatius per a millorar les futures edicions d’este projecte. Ja consolidat i que té, any rere any, molt bona acollida.

Belén Bernat, edil de l’àrea d’Igualtat, valora de forma molt positiva el projecte. Ja que “L’Ajuntament de Picassent fa més de 10 anys que va assumir la responsabilitat de promoure la igualtat i la prevenció de les violències contra les dones i ho va posar en marxa a través de diversos projectes.

Este en concret, naix des del convenciment que l’educació és la ferramenta més poderosa per posar fi a la desigualtat i a la violència. Per això, treballem en cada etapa educativa per a portar estos valors a l’aula”.

Recordem que este projecte està finançat per la Diputació de València, a través de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere.