El projecte d’enjardinament de la primera fase del Parc de Desembocadura estarà enllestit a finals de febrer

L’Ajuntament ha firmat el contracte per a la redacció del projecte amb l’equip Inventario de Arquitectura SL, autor de la proposta titulada (Con)fluir

El projecte d’enjardinament, renaturalització i urbanització de la Primera Fase del ‘Parc de Desembocadura del vell llit del Túria estarà llest en cinc mesos. L’Ajuntament ha firmat ja el contracte per a la redacció del projecte i la direcció facultativa de les obres amb l’equip Inventario de Arquitectura SL, que va resultar guanyador del concurs d’idees convocat pel consistori, amb la proposta titulada (Con)fluir. El lliurament intermedi del projecte es farà, segons les millores introduïdes per l’equip arquitectònic a finals de novembre, i la definitiva, en febrer.

La primera fase del Parc de Desembocadura del Vell Llit del Túria comprén els àmbits A-I i A-II del conjunt. El projecte (Con)fluir planteja un bosc urbà amb diferents àrees per a ús de la ciutadania, i inclou la creació d’una làmina d’aigua en la zona de la Revolta de Cantarranes. L‘import del contracte per a la redacció del projecte arriba al milió d’euros (826.446,28 € de licitació més 173.553,72 euros corresponents al 21% d’IVA). Per la seua banda, les obres en si suposaran una inversió total superior als 16 milions d’euros.

L’actuació s’estén sobre una àrea de 100.000 metres quadrats de zones verdes que arriben fins al Port. Tal com es va informar en el seu moment, l’equip Inventario de Arquitectura SL va plantejar una sèrie de millores en el contracte inicial, com un conjunt d’obres complementàries per a ampliar l’àmbit previst, en espais adjacents, amb l’objectiu de millorar la connexió del parc. Així mateix, s’ha inclòs també la coordinació amb el Port de València en la definició de les actuacions a realitzar sobre les estructures existents en l’actual desembocadura i dels límits entre el parc i la zona terciària del port. I, també s’inclou la realització d’un reportatge fotogràfic especialitzat per a una millor comunicació i difusió dels treballs.

Illes i biodiversitat

La renaturalització del Parc de Desembocadura es farà a partir dels mapes topogràfics antics del riu Túria, intentant recrear les illes que es generaven en la part final, i respectant la biodiversitat lligada al llit fluvial.

Una vegada conclosa la redacció del projecte, els diferents servicis municipals implicats en l’actuació ―Cicle Integral de l’Aigua, Mobilitat, Jardins i Projectes Urbans― hauran de verificar-ho, per la qual cosa es calcula que el pla quedarà aprovat definitivament en el termini d’un any.

El regidor d’Urbanisme, Juan Giner, ha explicat que amb este projecte “arranca l’actuació de prolongació del llit del Túria fins a la mar, una iniciativa que va començar amb l’inici de la Capitalitat Verda Europea i que suposarà ampliar en més de 100.000 metres quadrats les zones verdes de la nostra ciutat”.