El projecte d’estalvi energètic 50-50 del CEIP Ausiàs March aconsegueix els primers resultats

La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, assisteix a una reunió de la iniciativa. La qual implica la comunitat educativa en l’objectiu d’estalviar diners i emissions de CO2

La iniciativa d’estalvi energètic 50-50 promoguda al CEIP Ausiàs March de Paiporta per la Diputació de València i la Regidoria de Medi Ambient comença a donar els seus fruits.



Amb la implicació de la comunitat educativa en el seu conjunt. Les primeres mesures d’estalvi proposades per l’equip energètic comencen a notar-se en les factures de subministraments del centre que. En alguns casos, ja han arribat a reduir-se un 20 per cent.

Sessions de l’equip energètic

La vicepresidenta de la Diputació i responsable de l’Àrea de Medi Ambient, Maria Josep Amigó, ha assistit a una de les sessions de l’equip energètic. Per a comprovar de primera mà el seu treball i evolució.

Amigó ha estat acompanyada per la també diputada, en el seu cas, de l’Àrea de Mobilitat, Dolors Gimeno, la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de Paiporta, Marian Val, el primer tinent d’Alcaldia i regidor d’Hisenda i Administració General, Pep Val i el tècnic d’educació ambiental de la Diputació, Xesco Martínez. En la que era la cinquena reunió de l’equip energètic, format per alumnat de diferents nivells, professorat, AMPA, tècnica municipal de medi ambient, personal de neteja, consergeria i la coordinadora del projecte, que porta a terme sobre el terreny la cooperativa AEIOluz.

Sensibilització mediambiental

Amigó ha animat a l’equip energètic del CEIP Ausiàs March a continuar amb «un treball conjunt amb la Diputació de sensibilització mediambiental. Estalvi energètic i reducció d’emissions que redundarà en la disminució de la petjada de carboni de l’activitat diària. Que, sobretot, provocarà una major conscienciació de l’alumnat i les seues famílies. Tant en la vida en comú al centre com en la quotidianitat de les famílies».



La regidora de Medi Ambient de Paiporta, Marian Val, ha subratllat la satisfacció de l’ajuntament amb aquest projecte. «La primera experiència ja va ser molt positiva. Tot indica que el treball al CEIP Ausiàs March va pel mateix camí gràcies a l’esforç de la comunitat educativa».



Durant la sessió, que coincidia amb el Dia Mundial de l’Energia. L’alumnat i l’equip energètic han analitzat l’evolució del consum d’electricitat, aigua i gas del dia a dia de l’escola. Per a continuar aplicant mesures de reducció del consum i d’emissions de CO2 a l’atmosfera.

Reacciona de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació, és se



El funcionament del projecte 50-50, que forma part de l’estratègia Reacciona de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació, és senzill: el centre implicat tracta, de manera participativa i implicant a tota la comunitat educativa, de reduir la factura energètica global durant un curs. Al finalitzar el projecte, tot l’estalvi aconseguit es reverteix al centre en dos meitats, una d’elles en inversió per a més mesures d’estalvi, i l’altra meitat, en forma de regal que trie l’alumnat.



El del CEIP Ausiàs March de Paiporta és el segon projecte 50-50 que es porta a terme a la localitat. Després de l’exitosa experiència pionera al CEIP L’Horta, on l’alumnat va aconseguir estalviar 1.163 euros i va deixar d’emetre 1.350 quilos de CO2 a l’atmosfera en el passat curs 2021-2022.