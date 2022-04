Durant les passades setmanes s’ha realitzat el tractament de 695 embornals de l’àrea pública del Vedat per a controlar a aquests insectes en aquests punts de cria massius

El projecte NESCOTIGER, la investigació pionera a Europa l’objectiu de la qual és desenvolupar noves estratègies en el control del mosquit tigre en l’entorn públic i privat, avança a bon ritme i ja s’ha completat la primera activitat de control de l’insecte.

Durant les passades setmanes s’ha realitzat el tractament de 695 embornals de l’àrea pública del Vedat, aplicant l’empresa Laboratoris Lokimica S.A., amb la qual col·labora l’Ajuntament de Torrent per a la realització de l’estudi, la pintura INESFLY 5A IGR NG en la part interior dels embornals per a controlar als mosquits en aquests punts de cria massius. Cal destacar que en la campanya de 2021, es va efectuar aquest mateix tractament a al voltant de 250 embornals de la mateixa àrea, amb resultats molt positius per l’absència d’adults i larves durant la temporada d’activitat d’aquest insecte.

Una vegada completada aquesta intervenció per a controlar els punts de cria en les zones públiques, el projecte s’enfoca ara cap a les parcel·les dels residents en El Vedat. En concret, els veïns col·locaran als seus jardins una sèrie de paranys per als mosquits amb diferents maneres d’actuació. El lliurament d’aquests paranys ja ha començat i l’equip investigador manifesta que és de summa importància que la ciutadania participe en l’estudi i acudisca a recollir els paranys durant aquestes setmanes perquè estiguen operatives en els moments inicials de l’activitat del mosquit tigre.

En aquest aspecte, el regidor responsable de l’àrea del Vedat, Raúl Claramonte, destaca que “és molt important la gestió dels diferents tractaments i actuacions tant en les zones públiques de Torrent com en la part privada de les zones residencials del municipi per a poder escometre amb èxit el projecte Nescotiger enguany”. Així mateix, la regidora de Sanitat, Marina Olivares, ressalta que “aquesta investigació s’afig a l’esforç i ampliació dels tractaments per a la prevenció i control del mosquit tigre efectuats en el municipi en els últims anys, en els quals s’ha incrementat el pressupost per a aquest fi i en els quals s’han instaurat nous mètodes en el clavegueram i espais públics, s’han desenvolupat xarrades veïnals i s’ha vingut reforçant i intensificant els treballs entre juny i octubre, sumant un total de 80 serveis i 63 intervencions al calendari ordinari d’actuacions”.

