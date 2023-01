El pròxim dissabte 21 de gener arriba a Almussafes el projecte Via Escènica

El municipi és una de les huit localitats que han format part del projecte durant l’any 2022

La peça de Gabriel Benavent, La vida es oler aunque huela a mierda va residir durant el mes de juliol de 2022 en el Centro Cultural

A las 20 hores, s’escenificará l’obra, junt amb altres dos peces curtes

El projecte Via Escènica és un programa de residències artístiques per a les creadores de peces curtes del festival Russafa Escènica. El qual va nàixer amb la finalitat de crear noves xarxes i convertir-se en una eina de participació ciutadana, mediació i descentralització.

Al 2022 han sigut 8 els municipis els que han format part d’aquest projecte, entre ells Almussafes. Per tant 8 creadores han gaudit d’una residència de creació al mes de juliol en cadascun dels municipis. També han realitzat sessions de mediació amb un grup d’observació del propi municipi.

La peça de Gabriel Benavent

En el cas d’Almussafes, va ser la peça de Gabriel Benavent, La vida es oler aunque huela a mierda la que va residir durant el mes de juliol de 2022 en el centre cultural del municipi.

Gabriel i el seu equip van compartir dues sessions de mediació amb un grup d’espectadors d’Almussafes. Aquest grup va assistir al festival Russafa Escènica al setembre de 2022 i va triar dues peces que seran representades el pròxim 21 de gener al costat de la peça de Gabriel al Centre Cultural a les 20.00.

El dia 21 per tant gaudirem de tres peces curtes de 30 minuts en un recorregut pel Centre Cultural d’Almussafes. La peça que va gaudir de la residència a Almussafes és La vida es oler aunque huela a mierda, una peça musical d’autoficció que transita al voltant de l’ansietat, ulls buits en píxels, una tristesa acomodada, la ja acceptada malaltia del segle. Un compromís amb la meua alegria. Un cant al valor de la vida. L’equip està compost per Gabriel Benavent, Raquel Heredia, María de Covadonga, Víctor Gil i David Aranda.

La peces seleccionades

La peces seleccionades pel grup d’observació van ser AOSHIMA o lo que nunca fuimos de Teaser Films i A-Fràgil de Platón Roto.

La peça AOSHIMA o lo que nunca fuimos de Teaser Films, és una obra de teatre textual dirigida per Tonet Ferrer, autoria de Jaime Vicedo i interpretada per Grazia Hernández i Manuel Maestro. Aoshima és una xicoteta illa del Japó on quasi tota la seua població són gats. Gats que van decidir ser salvatgement lliures. Com Elisa i *Fede.

La segona peça seleccionada pel grup d’observació d’Almussafes ha sigut A-Fràgil de Platón Roto. Interpretada i dirigida per Aurora García i Agud, en el seu equip compta amb Paula López Collado, Paula Martínez i Alba Ramiro. Una obra multidisciplinària d’auto-ficció. Després de morir, em desperte, curiosa, als llocs que em van veure fer-me gran.

Ens veiem el dissabte 21 a les 20.00 en el Centre Cultural d’Almussafes. Abans del començament de les actuacions el grup d’observació de la II Edició del Festival compartirà al costat de l’equip de Via Escènica el projecte i posaran rumb cap al començament de la tercera edició d’aquest gran projecte.