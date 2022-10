D’un temps a esta part l’Ajuntament havíem detectat filtracions d’aigües residuals al túnel, que poc a poc han anat a més causant problemes de seguretat per al trànsit, molèsties per males olors i danys a l’entorn.

Se va procedir a investigar l’origen i després de vàries probes i descartar altres alternatives s’ha conclòs que amb total probabilitat les filtracions provenen del col·lector d’agües residuals que passa entre el túnel i els edificis, per la part dreta en direcció cap al camp de futbol. És tracta d’un dels principals col·lectors de l’Alcúdia, que recull un 80% de les aigües negres que es generen al poble. Té forma ovoide i 1,5 metres d’alçada. La conclusió dels tècnics, després d’introduir càmeres pels pous de registre, és que s’han produït una o vàries fissures per on es filtra l’aigua.

La solució és molt complicada tècnicament. L’obra civil des de l’exterior és l’última opció perquè el canvi d’una conducció així, per baix de la via del ferrocarril, tindria un cost enorme. Per això se va a optar perquè per l’interior un equip d’especialistes en este tipus de treballs localitze y repare les fissures amb materials tècnics.

Per tal de poder accedir primer caldrà obturar el col·lector en el pou de registre que hi ha just al costat del pont de la Sèquia Reial, davant de la tenda de materials Chisvert. Una vega obturat s’instal·larà una unitat de bombeig que impulsarà l’aigua a l’altra banda de la sèquia, a un registre ubicat davant de la gasolinera. Això permetrà que la xarxa continue operativa mentre dure l’actuació, perquè òbviament és impossible paralitzar els vessaments de tot el poble tant domèstics com d’empreses durant tot un dia.

Una vegada obturat el tub, una camió cubà el netejarà a fons i podran accedir els operaris. Si tot va bé al llarg del dijous quedarà el col·lector operatiu. Si els danys no són reparables per l’interior caldria ja valorar altres alternatives més complexes si cap i costoses.

Està previst que comencen els treballs a primera hora del matí del dia 27. Com que el tub del bombament afectarà un carril del carrer d’accés al túnel, es prohibirà el pas de vehicles excepte el de camions que hagen d’accedir a la CANSO, cosa que regularà la Policia Local que destacarà agents mentre s’estiga actuant.

Preguem de bestreta disculpes per les molèsties i demanem a tots els usuaris habituals del túnel, especialment a les famílies que acosten els seus fills i filles al CEIP Heretats, que utilitzen rutes alternatives, a ser possible el pas a nivell del camí del Cementeri, per evitar col·lapsar el pas per Santa Bàrbara.

Mantindrem informat a tot el veïnat a través de les xarxes socials.