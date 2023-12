Picanya ha acollit una xarrada sobre educar en igualtat i corresponsabilitat a l’entorn familiar.

Una oportunitat per escoltar al psicòleg Alberto Soler i per reflexionar sobre la necessitat de transmetre un model de coeducació igualitari. Que servirà de brúixola per als fills en les seues vides i que, a més, ells replicaran quan arriben a la paternitat

Es tracta d’evitar els estereotips sexistes en l’educació tant en l’educació familiar com en les escoles

La xarrada organitzada per l’escola infantil La Mandarina en col·laboració amb l’Ajuntament de Picanya s’ha celebrat al centre cultural de Picanya i ha despert l’interés de pares interessats a rebre orientació per afrontar les dificultats de la criança i l’educació dels xiquets

Una educació primerenca en igualtat i corresponsabilitat permet als xiquets interioritzar valors i actituds que després replicaran al llarg de la seua vida