L’alcalde en funcions, Michel Montaner, demana a la candidata popular, Paqui Bartual, que “no pose Xirivella en el mapa de la vergonya”

A tan sols 48 hores del Ple de constitució de la nova Corporació Municipal, ni el Partit Popular de Xirivella ni la seua candidata, Paqui Bartual, han fet un sol esment en públic dels seus pactes amb VOX. Per a constituir un govern que excloga al PSOE, la formació més votada en les eleccions del 28M.

Després de l’acord aconseguit entre la dreta i la ultradreta per a formar un govern de coalició en la Generalitat. L’alcalde en funcions Michel Montaner insta el PP local a definir el seu full de ruta i aclarir si el “vergonyós pacte” de Mazón i Flores es traslladarà també al municipi.

“Demane públicament a la senyora Bartual que no pose Xirivella en el mapa de la vergonya. Que complisca el seu compromís de reunir-se amb mi”, ha manifestat Montaner en els seus perfils socials. “La presència de la ultradreta en els governs és un perillós precedent que ens allunya d’Europa. A més de contradir els postulats que el president del PP nacional defensava fins fa uns dies. La higiene democràtica ha de prevaldre per damunt de la consecució de poder a qualsevol preu”, assevera l’edil en funcions.

La candidata popular es va comprometre fa més d’una setmana a mantindre una reunió amb Montaner, una trobada emmarcada en la ronda de contactes iniciada amb els partits que han obtingut representació institucional. Des de llavors no hi ha hagut cap una altra crida ni acostament entre les dues formacions més votades. “Si es consumisca el pacte amb VOX, Xirivella serà un dels municipis que van traspassar les línies roges imposades per la decència”, adverteix Montaner.