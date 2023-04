El PSPV de Carcaixent presenta a la Biblioteca Municipal el seu projecte polític per a les pròximes eleccions municipals

Diert presenta un programa electoral “realista i no electoralista”

Els socialistes de Carcaixent van celebrar dimarts passat la seua presentació del programa electoral per a les eleccions del pròxim 28 de maig. En l’acte van intervindre Jordi Benavent, membre de la candidatura socialista, Pascual Boquera, número 2 de la candidatura i la candidata socialista Sara Diert.

Els socialistes van presentar un programa i un “projecte de ciutat”. Estructurat en quatre eixos principals: l’urbanisme, la neteja, l’economia i la dinamització cultural i social. Un programa que consideren “necessari, complet i el més realista per ser el més pròxim a la veritat”

En la seua intervenció, la candidata socialista Sara Diert va reivindicar “la necessitat d’un projecte polític amb els peus en el sòl. Basat en problemes i solucions reals, en el diàleg i en la responsabilitat, elements que han caracteritzat el nostre treball al llarg d’aquesta legislatura”.

Per a finalitzar l’acte Jordi Benavent va recordar que “a més de propostes i idees. El que presentem és una manera de treballar diferent, dialogant i en comú amb els veïns i les veïnes. Una forma diferent de la dels anteriors governs”.

Entre les principals propostes que van enunciar els socialistes es troba la mobilització de 10 milions d’euros per a la construcció del Casal Multiusos. La reforma integral de les instal·lacions esportives i així com una nova reguarda per a la policia local; l’ajuda al lloguer i compra d’habitatge a joves i la constitució d’una comunitat energètica local.