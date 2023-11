El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mantingut una reunió amb els representants del PSPV dins de la ronda de diàleg amb els grups parlamentaris.

Una trobada a la qual han acudit la síndica del grup parlamentari socialista, Rebeca Torró, i el portaveu adjunt en les Corts, Arcadi España.

A la reunió s’han abordat qüestions com el finançament autonòmic, la Mesa de l’Aigua, l’ampliació del port de València, els Pressupostos Generals de l’Estat. La renovació dels òrgans estatutaris, el dret civil valencià i el sector ceràmic.

La síndica del PSPV-PSOE en Les Corts, Rebeca Torró, ha assegurat en acabar la reunió que per poder arribar a acords amb el govern valencià és necessari que el PP deixe de normalitzar i donar cobertura a l’extrema dreta de Vox. Han insistit en què la base és el respecte i la convivència. Han lamentat els insults i que no se’ls tracte com un partit legítim.

Mazón ha tancat la ronda de contactes amb Vox. La síndica de Vox, Ana Vega, ha promés treballar a fons tant en el Consell com en les Corts les propostes de Mazón. Han dit que són un soci lleial, però no lleial al PP, sinó als votants de Vox

Compromís ha declinat reunir-se amb Mazón perquè, diuen, el Govern no té una posició comuna sobre temes claus perquè no els tenen consensuats amb Vox.