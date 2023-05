La llista encapçalada per Maribel Albalat és la més votada

Ahir es van celebrar les eleccions municipals i autonòmiques que van acabar sense incidències. Després del recompte total, els resultats a Paiporta s’han traduït en 9 regidors per al PSPV-PSOE, sent així la llista més votada, 7 per al partit popular, 3 per a Compromís i Vox amb 2. Unides Podem i Ciutadans es queden sense representació a l’Ajuntament. Aquests últims han perdut els dos regidors que van tindre en els anteriors comicis de 2019.

Els col·legis electorals es van obrir a les 9.00 del matí perquè els paiportins i les paiportines anaren a votar. Enguany la participació ha pujat fins al 71, 83%, 4,4 punts més que en les eleccions del 2019.