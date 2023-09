La síndica del PSPV en Les Corts, Rebeca Torró, ha dit que el Govern de Mazón i la ultradreta ha quedat retratat amb les compareixences de la setmana passada en Les Corts.

Els socialistes titllen el Consell de populista a nivell fiscal, negacionista de la violència de gènere i sectari amb la cultura.

El PSPV ja ha anunciat una bateria d’iniciatives per impedir que hi haja reculades i per dur endavant propostes en defensa de la Comunitat Valenciana