El Museu de la Ciutat reobri les seues portes després de vora un any d’obres amb l’exposició “La ciutat dels artistes. Joaquín Sorolla i el Palau de les Arts i les Indústries de València” i que recull 140 obres d’artistes de la mateixa època de Sorolla

Obres que són una mostra de l’auge cultural valencià a finals del segle XIX i primers del segle XX.

Un total de 140 obres d’artistes valencians de trajectòria paral·lela a la de Sorolla estan exposades. I que son la prova de l’auge i de l’ambient i de la seua influència

Els més importants museus i entitats valencianes han cedit obres per a l’exposició. Entre els centres artístics participants cal destacar el Museu de Belles Arts de València, el Museu Municipal d’Alzira (MUMA) i el Museu de Medallística Enrique Giner de Nules, entre altres

L’exposició es podrà visitar durant tot el 2023 i s’emmarca en els actes commemoratius de l’any Sorolla.

L’exposició és el primer acte previst per a la reobertura al públic del Museu de la Ciutat. Que ha estat en obres vora un any per a la instal·lació d’un nou sistema de climatització i d’una il·luminació més eficient en totes les sales. Els treballs asseguren la perfecta conservació de les col·leccions i la sostenibilitat energètica de l’edifici. Tot i això, encara estan pendents alguns treballs en les plantes superiors de l’edifici.