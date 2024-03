Els venedors del Mercat celebren l’assemblea anual

La millora de la climatització, els protocols d’actuació amb Patrimoni i la futura gestió del mercat, entre els afers prioritaris

El regidor de Comerç i Mercats, Santiago Ballester, s’ha reunit amb l’Associació de venedors del Mercat Central. Que han celebrat l’assemblea anual per abordar conjuntament els reptes de futur del recinte. Ballester els ha explicat als assistents que, des de la seua Regidoria, s’està treballant ja en temes com l’estudi, en col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes. De diferents alternatives per millorar-ne la climatització, la gestió futura del mercat, el protocol d’autoritzacions de Patrimoni per agilitar-ne els expedients pendents. La instal·lació de càmeres frigorífiques 24 hores, les barreres d’accés al soterrani, la presència de coloms. La neteja de la façana i la situació de l’aparcament de la plaça de Joan de Vila-rasa, entre d’altres. A més, el regidor i els venedors han abordat el protocol de bones pràctiques de turisme o les necessitats de mobilitat.

Per la seua banda, la presidenta de l’Associació de Venedors del Mercat Central, Merche Puchades. Ha agraït la presència del regidor i ha mostrat “la satisfacció per la línia d’acció que ha encetat la Regidoria de Comerç i Mercats per abordar els grans reptes per a l’any que ve, sobre els quals continuarem treballant conjuntament”.

En la seua reunió, els venedors també han aprovat la liquidació del pressupost del mercat corresponent a l’any 2023, les línies d’acció de 2024 i han analitzat qüestions com el manteniment de l’edifici, la seguretat externa del recinte, l’ús de la targeta moneder, l’elaboració de bosses isotèrmiques o el llibre de receptes del Mercat Central amb aportacions de clients i venedors.