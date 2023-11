El regidor de Majors visita els centres de Sant Pau i Patraix

Gosálbez ha anunciat que “té previst recórrer tots i cadascun dels 51 centres municipals dels quals disposa la ciutat”.

El regidor delegat de Majors, José Gosálbez, ha visitat els centres municipals per a persones majors de Sant Pau i Patraix amb motiu de la celebració de la setmana cultural.

José Gosálbez ha anunciat que “té previst recórrer tots i cadascun dels 51 centres municipals dels quals disposa la ciutat”.

En estes primeres visites, Gosálbez, acompanyat per la defensora de les persones majors, Asunción Pérez, ha manifestat als presidents dels centres “el seu interés a donar suport, promoure i continuar impulsant activitats de caràcter cultural, com a teatre, concerts, xarrades, poesia, visites culturals o ball, per tal de respondre a la demanda dels usuaris”.

Segons Gosálbez, “volem fer dels centres per a persones majors no només espais de trobada sinó espais d’activitat multidisciplinària. Només visitant i escoltant en primera persona és possible conéixer, de veritat, quines són les inquietuds dels majors del Cap i Casal”.