El Regidor de Serveis Urbans supervisa les obres de reparació del paviment al carrer Benito Pérez Galdós d’Alzira

El Regidor de Serveis Urbans, en funcions Fernando Pascual, ha visitat hui el carrer Benito Pérez Galdós. Per a supervisar les obres de reparació del paviment que s’estan duent a terme en aquesta via.

La reparació del paviment del carrer Benito Pérez Galdós és una mesura necessària per a millorar la seguretat i comoditat dels veïns d’Alzira. Aquesta obra, que no té cost per als alzirenys, ha sigut assumida per l’empresa constructora responsable d’aquesta obra.

Fernando Pascual, ha expressat la seua satisfacció pel progrés de les obres i ha destacat la importància de mantindre en bon estat les infraestructures urbanes per a garantir el benestar dels ciutadans. A més, ha agraït a l’empresa constructora pel seu compromís amb la ciutat d’Alzira, en assumir la responsabilitat de la reparació del paviment.

S’espera que les obres de reparació del paviment del carrer Benito Pérez Galdós finalitzen en el termini previst, i una vegada completades. Els veïns podran gaudir d’una via renovada i segura per a transitar.

Des del departament de Serveis Urbans, a través de la Tècnica Municipal, Xelo Bisbal, es continuarà supervisant les obres i es mantindrà en contacte amb l’empresa constructora per a assegurar la correcta execució del projecte i minimitzar les molèsties per als residents de la zona.