El rei Felip sisé ha entregat hui els premis Rei Jaume I 2023 en la Llotja de València

En la 35 edició dels premis els guardonats han estat Alfonso Jimenez, com a premi Jaume I a l’emprenedor. El de noves tecnologies per Daniel Maspoch per aconseguir múltiples patents. I pels seus èxits en l’administracio de fàrmacs per a malalties com la diabetis, esclerosi i distròfia muscular.

El premi Jaume Primer en protecció del medi ambient ha estat per a Carlota Escutia per la seua contribució en la investigació de a dinàmica de la cap de gel antàrtica. Guillermina López-Bendito ha guanyat el Jaume I en investigació mèdica pels seus estudis sobre la formació de les connexions neuronals.

Olympia Bover ha obtingut el premi Jaume I en Economia pels seus estudis sobre els mercats de treball i de la vivenda i del comportament de les llars.

Antonio Echevarren ha guanyat el premi Jaume I d’Investigació bàsica per les seues contribucions a la química orgànica que han permès produir medicines i nous materials.

Cada guardonat ha rebut cent mil euros i una medalla d’or. En nom de tots els premiats ha parlat Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila premi Rei Jaume I 2023 a l’emprenedor. El president de Cascajares s’ha mostrar orgullós d’haver conegut als premiats i ha reivindicat alçar més ponts entre ciència i empresa

El rei Felip sisè ja ha declarat oberta la convocatòria oberta dels premis Jaume I 2024 acaba amb himne