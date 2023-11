L’agricultor valencià Álvaro Mascort Lamo d’Espinosa va resultar finalista en els Premis Jove Agricultor 2023 de ASAJA

Formarà part de la delegació espanyola que viatjarà a Brussel·les el pròxim 6 de desembre per a participar en l’IX Congrés Europeu de Joves Agricultors. Organitzat pel Partit Popular Europeu i per ASAJA i la CAP.

Aquest membre de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) és la sisena generació que manté l’històric Hort de Santa Amelia, a Alzira. Ha sigut guardonat per introduir des de 2018 un conjunt d’innovacions dirigides a reduir costos de producció, millorar la comercialització i diversificar ingressos.

A la recerca d’una rendibilitat digna, Álvaro Mascort va apuntar la seua explotació a una societat agrària de transformació, Citrus Nostrum, per a comercialitzar la fruita. Álvaro Mascort subratlla que “quasi més per vocació que per convicció. Tractaré de dedicar-me a l’agricultura tal com ha fet la meua família en l’Hort de Santa Amelia. Encara que sembla que cada dia és més difícil viure dignament del camp.

En eixe sentit, reivindica a les diferents administracions una “aposta més valenta i realista per a desenvolupar iniciatives que faciliten la viabilitat econòmica als joves agricultors de la Unió Europea, com ara la reducció de la burocràcia, el compliment de la Llei de la Cadena Alimentària i el principi de preferència comunitària, pilar fundacional de la UE”.