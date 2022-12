El Saló de Cristall s’ompli de “Dones Grandioses”

Les participants del primer programa municipal per a l’empoderament de les veïnes de 60 i més anys n’arrepleguen el diploma de mans de l’alcalde

Unes 135 veïnes de València de 60 i més anys s’han convertit en les primeres “Dones Grandioses”. Es tracta de les alumnes dels tallers d’empoderament i prevenció de violència masclista adreçats a la població femenina d’esta franja d’edat que l’Ajuntament ha desenvolupat de forma pionera enguany per avançar en la igualtat de gènere. L’alcalde, Joan Ribó, ha lliurat el diploma que acredita la participació en el programa a una representació d’elles, este matí, al Saló de Cristall, i ha anunciat que continuarà en pròximes edicions.



El 12 de febrer de 1962 el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publicava un decret del Ministeri de Treball que equiparava els drets laborals de les dones amb els dels hòmens. Això va ser fa 60 anys, els mateixos que hui tenen 5.771 ciutadanes empadronades a València, segons les últimes dades de l’Oficina Municipal d’Estadística. En total, 130.083 dones en van nàixer en 1962 o abans, la qual cosa representa el 16,31 % de la població del municipi, una xifra que supera en més de 4,5 punts percentuals el nombre de barons del mateix grup d’edat.

Amb el projecte “Dones Grandioses” es pretén posar el focus en les veïnes que pertanyen a esta generació, la seua aportació a la societat i les situacions de desigualtat que viuen. En eixe sentit, l’alcalde ha destacat que “ser dona i major habitualment respon a processos de doble discriminació: la cultura patriarcal que encara hi està present, a més de factors interns, com l’aprenentatge de la socialització diferenciada, i externs, com el prejudici social de l’envelliment”.

Durant l’acte que ha tingut lloc este dimarts a la casa consistorial, Ribó, acompanyat de la vicealcaldessa i regidora d’Envelliment Actiu, Sandra Gómez; la regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, i altres membres de l’equip de govern, ha indicat que “l’objectiu d’esta iniciativa és dotar estes dones d’estratègies que promoguen les habilitats pròpies, desperten la consciència crítica, estiguen presents, alcen la veu en tots els espais de la societat i ocupen llocs de responsabilitat”.

Al llarg de 2022 s’han posat en marxa diversos tallers, centrats en cinc grans àrees: l’assertivitat, l’autocura, la detecció de la violència amagada, el lideratge i el fenomen de la solitud compartida, especialment després de la pandèmia de la covid. Tal com recull l’Oficina d’Estadística, hi ha 40.122 dones empadronades de 60 i més anys que viuen soles a la ciutat; en el cas dels hòmens, esta quantitat descendix als 15.521.

Les sessions de “Dones Grandioses” han tingut lloc en els centres municipals d’activitats per a persones majors (CMAPM) de la Fontsanta, Marxalenes, Castellar-L’Oliveral, Salvador Allende i Montolivet, amb una duració de dos hores per setmana. S’han realitzat en dos fases: entre el 2 de maig i el 23 de juny, la primera; i entre el 12 de setembre i el 2 de desembre, la segona. L’equip de l’Associació Por Ti Mujer ha impartit les jornades, que han comprés continguts teoricopràctics i dinàmiques grupals.

Les regidores Sandra Gómez i Lucía Beamud han agraït i reivindicat el treball de les “Dones Grandioses”, que ha estat invisibilitzat durant molt de temps. En l’esdeveniment de cloenda del programa també han intervingut les representants dels CMAPM Pilar Martínez (Fontsanta), Marta Ayala (Marxalenes), Teresa López (Salvador Allende), Amparo Font (Montolivet) i Ángeles Martí (Castellar-L’Oliveral), així com Luci Polo, de l’entitat Por Ti Mujer. Totes elles han valorat el curs, que els ha permés “aprendre, reflexionar, riure i patit en haver-nos reconegut en circumstàncies de violència”, i l’han qualificat com “una gran vivència que ens ha tornat l’entusiasme per continuar aprenent a la nostra edat”.