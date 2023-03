Les entitats signants han reclamat que el PORN compatibilitze el valor ambiental de L’Albufera amb la demanda d’aigua i les activitats agràries

Les principals associacions agràries i comunitats de regants dels rius Xúquer i Túria. Han presentat aquest matí conjuntament un escrit davant la Direcció General de la Conselleria d’Agricultura. En el qual han realitzat nombroses al·legacions a l’esborrany de la modificació del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la conca hidrogràfica del Parc Natural de L’Albufera i de les normes de gestió del LIC (Llocs proposats d’Importància Comunitària) i ZEPA (Zones d’Especial Protecció per als Ocells) de l’Albufera. Totes aquestes entitats han reclamat que el PORN compatibilitze el valor ambiental de L’Albufera amb la demanda d’aigua i les activitats agràries.

Les principals associacions agràries i comunitats de regants que han participat

En aquest escrit han participat La Séquia Real el Xúquer, FECOREVA, C.G.O. Canal Xúquer Túria, JC Usuaris del Riu Túria, Sindicats de Regs de Sueca, AVA-ASAJA, La UNIÓ Llauradora i Ramadera, El Tribunal de les Aigües de València, Séquia de Quart, Séquia de Mislata, Séquia de Xirivella, Séquia de Benacher i Faitanar, Séquia de Favara, Séquia de Tormos, Séquia de Mestalla, Séquia de Robella, Séquia de Rascanya, C.R. Canal de Reg de Túria, C.G. Usuaris de Canal Principal Camp Túria, Real Séquia de Montcada, Sindicat de Regs de Cullera, Real Séquia Escalona, Real Séquia Carcaixent, Séquia M. de l’Extingida Vila i Honor de Corbera i la Junta de Desguàs de L’Albufera.

Les entitats signants s’han mostrat en contra de les modificacions previstes en aquest esborrany per les limitacions que suposa per a la producció agrària. Tant referent al cultiu de l’arròs com a la modernització de regadius. Així mateix, s’ha dirigit una carta al president de la Generalitat, Ximo Puig. Sol·licitant una reunió de totes aquestes entitats per a traslladar-li la preocupació del sector i el malestar que ha generat aquest esborrany.

El sector agrari lamenta que aquest pla tinga un excessiu tinte ecologista. Que se centra més en aspectes filosòfics i no en la realitat del parc natural de L’Albufera. Les entitats també reclamen un PORN que supose un marc de normes general més flexible i que les especificitats siguen regulades en normativa de desenvolupament.