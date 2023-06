LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, després de consultar les dades relatives a les inspeccions de treball realitzades en la Comunitat Valenciana entre els anys 2015 a 2022, assenyala que el sector agrari s’ha comportat millor que la resta dels sectors. Havent tingut un menor nombre de sancions pese a l’augment d’inspeccions i, especialment, de contractacions.

LA UNIÓ destaca que entre els anys 2015 a 2022, s’han dut a terme en el conjunt de totes les activitats econòmiques un total de 865.948 actuacions inspectores de treball en la Comunitat Valenciana. De les quals 3.989 van ser en el sector agrari, únicament el 3,84% del total. Del global de totes les activitats van derivar en un total de 73.126 infraccions i només el 5,45% d’aquestes corresponen al sector agrari valencià.

En aquest punt, l’organització agrària destaca que, en la resta dels sectors, s’ha donat entre 2021 i 2022 un menor nombre d’actuacions d’inspecció que en 2015. Mentre que en el sector agrari sí s’han incrementat. No obstant això, mentre que en la resta de les activitats econòmiques hi ha hagut un augment de les taxes d’infracció. No ha sigut així en el sector agrari, que manté els nivells, millorables, però habituals, la qual cosa demostra que el focus i mala imatge que recau sobre el sector en aquesta àrea no està justificat.

Les infraccions abasten diversos àmbits d’actuació: seguretat social, relacions laborals i ocupació i estrangers

En aquest sentit, les infraccions abasten diversos àmbits d’actuació: seguretat social, relacions laborals i ocupació i estrangers. Representant les qüestions de la seguretat social les que més genera infraccions (60,38%) i “altres actuacions” la que menys (2,93%). Tant en el sector agrari com en tots els sectors.

La diferència entre el sector agrari i la resta de les activitats econòmiques és molt major si es parla d’ocupació a treballadors estrangers arribant el sector agrari al 34,77% del total. Això implica que el sector gestiona més contractes i accions en matèria de treball que altres sectors. Alguns amb majors tràmits i dificultats en comptar amb una major proporció de treballadors estrangers, i malgrat això, les taxes d’infracció són comparables a la resta de sectors.

LA UNIÓ destaca que l’augment de les contractacions no ha suposat un augment d’infraccions i que el sector és responsable, malgrat tot el que se li vol criminalitzar. “Tenim mala premsa, hem hagut de suportar inspeccions amb un fort desplegament”. Assenyalen des de l’organització, quan “som els primers interessats a voler fer les coses bé”, conclouen.

Dades inspeccions agràries Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana va tindre un total de 33.277 inspeccions agràries durant el període entre 2015 i 2022, el 8,90% del total estatal. D’elles 3.989 van generar una infracció. L’import de les infraccions agràries en aqueix període va ser de 13,82 milions d’euros. L’import mitjà per infracció en el sector agrari de la Comunitat Valenciana va ser de 3.467 euros.